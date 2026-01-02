Elle accouche d'un bébé de près de 6 kg, son poids hors norme choque les médecins

Au Texas, une trentenaire a mis au monde un bébé gigantesque qui pèse autant… qu’une boule de bowling.

Un nouveau-né XXL.

En accouchant de son troisième enfant, la Texane Markie Smith, 35 ans, ne s’attendait pas à décrocher un record. Celle-ci a en effet donné naissance à l’un des plus gros bébés du Texas Health Arlington Memorial Hospital, une clinique située à Arlington, au Texas.

Crédit Photo : Markie Smith / SWNS

« Une boule de bowling »

Comme le rapporte le Daily Mail, la jeune femme a mis au monde un adorable petit garçon de… 5,9 kilos ! Baptisé Canyon, le nourrisson fait déjà le poids d’un bébé de trois mois.

« C'est le plus gros bébé que j'ai jamais vu de ma vie (…) C'est comme tenir une boule de bowling. Il a des bourrelets à l’arrière de la tête. Il ressemble à un petit lutteur de sumo. Il est tellement mignon », confie la mère de famille à propos de son fils.

La trentenaire a accouché par césarienne à 8 heures 26, le 18 décembre 2025. Selon ses dires, le poids extraordinaire de Canyon a laissé bouche bée le personnel médical.

« Tout le monde dans la salle était sous le choc », se souvient la principale concernée.

Crédit Photo : Markie Smith / SWNS

Peu après sa naissance, le nouveau-né a été transféré dans l'unité de soins de néonatologie, où il a fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de ses mensurations hors normes.

Aux États-Unis, le poids moyen d'un nouveau-né se situe entre 2,7 et 3,6 kilos. De son côté, Canyon est bien au-dessus la moyenne.

Si Markie Smith s’attendait à accoucher d’un gros bébé en raison de la taille « énorme de son ventre », celle-ci est tombée des nues en découvrant le poids exact de sa progéniture.

« Je m'attendais à un bébé de 4,5 kilos, mais c'est fou. Je ne pense même pas avoir déjà vu ou entendu parler d'un tel cas, sauf dans les journaux ou dans le Livre Guinness des records », assure-t-elle.

Crédit Photo : Markie Smith / SWNS

Un gros bébé en bonne santé

Malgré sa taille impressionnante, le petit bonhomme est en bonne santé, pour le plus grand bonheur de sa maman.

Il faut dire que cette dernière a vécu une grossesse difficile. Tout au long de cette période, la jeune femme a été confrontée à des épreuves personnelles, comme le décès de sa mère et une rupture.

Crédit Photo : Markie Smith / SWNS

Malgré ses soucis, celle qui dirige une entreprise proposant des services de promeneurs de chiens a continué à travailler jusqu'à la semaine précédant la naissance de Canyon.

« Je savais donc qu'il allait être un bébé guerrier fort, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit comme ça », confie-t-elle.

Les photos du bébé géant ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. À noter que les nouveau-nés « en surpoids » sont susceptibles de développer des problèmes de santé, comme des difficultés respiratoires.

Crédit Photo : Markie Smith / SWNS