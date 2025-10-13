Ce nouveau-né gigantesque pèse... 6 kg, les photos choquent les internautes du monde entier

Un énorme bébé fait le buzz sur internet, en raison de son gabarit hors norme.

On n'ose pas imaginer ce que sa maman a enduré pour pouvoir le mettre au monde.

Un nouveau-né, pesant près de... 6 kg, fascine la toile depuis quelques jours à cause de son incroyable poids. Suite à la publication, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo de sa maman - qui se porte bien -, l'impressionnant nourrisson est en effet devenu l'une des attractions du moment sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Cet impressionnant bébé pesait près de... 6 kg à la naissance

En donnant naissance à ce bébé unique, prénommé Cassian, Shelby Martin ne s'attendait certainement pas à cette notoriété soudaine. Mais c'était sans compter sur l'incroyable gabarit de son bébé qui en a choqué plus d'un. Il faut dire que le nouveau-né affichait 5,8 kg sur la balance à sa première pesée. Un chiffre stupéfiant.

C'est en postant une vidéo de son accouchement, survenu le 1er octobre dernier à Nashville (Tennessee), que cette jeune maman américaine a pu mesurer la célébrité naissante de son fils. Dans cette courte séquence, la mère de famille, qui a accouché par césarienne, dévoile les premières images de son bébé, partageant ainsi sa joie.

« Tout le monde parle de gros bébé… Moi, je sais ce que ça veut dire ! », témoigne-t-elle, non sans un certain humour dans la vidéo. Publiée sur TikTok, celle-ci est devenue virale en un rien de temps, fascinant les internautes, aussi attendris que stupéfaits devant ce drôle de bébé.

« Combien d’années est-il resté là-dedans ? » ; « Félicitations, mais ça va ??? » ; peut-on lire ainsi dans les commentaires adressés sous la vidéo. Certains émettent néanmoins des doutes sur l'authenticité des images et suggèrent un montage avec une intelligence artificielle. En revanche, d'autres personnes, convaincues qu'il s'agit d'un vrai bébé, comparent déjà ce dernier à un mini-sumo ou à un mini-catcheur.

Si tous ces commentaires restent drôles et bon enfant, il est toutefois important de rappeler que les bébés, qui naissent avec un tel poids, peuvent souffrir de sérieux problèmes de santé. Ils peuvent notamment développer une hypoglycémie aggravée qui peut entraîner des complications neurologiques.

Le petit Cassian a d'ailleurs passé quelques jours sous surveillance en soins intensifs néonatals, avant finalement de rentrer à la maison avec ses parents.

Il se porte aujourd'hui comme un charme, tout comme sa maman.

Pour la petite histoire, sachez que Cassian est né exactement le même jour que sa mère. Une sacrée coïncidence qui ne fait que confirmer le caractère extraordinaire de cette naissance.