Elle parcourt 11 000 km pour rencontrer son match Tinder et prend la plus belle décision de sa vie

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour! Une Irlandaise n’a pas hésité à parcourir 11 000 kilomètres pour rencontrer son date Tinder. Un pari gagnant puisque la jeune femme a trouvé le prince charmant.

Clodagh O’Sullivan est une éternelle romantique : cette Irlandaise de 22 ans a écouté son coeur pour rencontrer son date Tinder aux États-Unis. Depuis, les deux protagonistes de cette histoire filent le parfait amour.

Tout a commencé lorsque la jeune fille a matché un certain Brady Elliot sur la célèbre application de rencontre. Par chance, ils ont ressenti une sorte d’alchimie après s’être découvert une passion commune.

«J’étais sur le point de le supprimer quand il m’a envoyéun mème amusant de The Office, qui est ma série préférée. Cela m’a fait rire, alors j’en ai renvoyé un», a expliqué Clodagh dans les colonnes du journal The Sun.

Après cet échange encourageant, les deux jeunes gens ont décidé d’apprendre à se connaître. Très vite, Clodagh a découvert la nationalité de Brady : «un Américain avec un grand sourire et des tatouages sexy».

Mais son enthousiasme a volé en éclat lorsque son interlocuteur a quitté l’Irlande pour gagner son pays natal. En effet, le jeune homme avait simplement effectué un court séjour sur l’île. Malgré la distance, la barmaid et le musicien ont continué à s’échanger des messages avant de se voir pour la première fois via un appel en visio.

Une idylle qui se transforme en conte de fées

Quelques mois plus tard, Clodagh a décidé de parcourir 11 000 kilomètres pour partir chez Brady, à Hawaï. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière a pris la bonne décision :

«Deux jours seulement après le début du voyage, nous sommes devenus officiellement petit ami et petite amie, et une semaine plus tard, nous nous sommes dit : ‘Je t’aime’», a-t-elle expliqué au tabloïd britannique.

Sans surprise, les deux tourtereaux ont fait en sorte de se revoir à plusieurs surprises, et leur relation a pris une autre dimension lorsque Clodagh a découvert qu’elle était enceinte. Le couple, qui a décidé de poser ses valises en Irlande, a accueilli un petit garçon le 23 juillet 2021.

Aujourd’hui, les jeunes parents ambitionnent de déménager à Hawaï et de se dire oui !