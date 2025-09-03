Elle tente de se suicider en sautant d'un pont de 103 mètres... mais survit à la chute

Par ·

Pont de Ponsonnas en Isère

Alors qu’elle avait l’intention de mettre fin à ses jours en se jetant d’un pont, une femme a survécu après avoir atterri dans un filet de sécurité.

Les faits se sont produits ce lundi 1er septembre en Isère, rapportent Le Dauphiné Libéré et La Dépêche.

Ce jour-là, une femme âgée d’une quarantaine d’années s’est jetée du haut du pont de Ponsonnas, une structure surplombant le lit du Drac.

Pont de Ponsonnas Crédit Photo : Ville de Ponsonnas

Contre toute attente, la quadragénaire a miraculeusement survécu à une chute vertigineuse de 103 mètres grâce à une installation salvatrice.

Elle se jette dans la vide et survit miraculeusement

En effet, la femme a atterri dans un filet de sécurité installé à quelques mètres du sol. Celui-ci a été mis en place par une entreprise de saut à l’élastique. Ce dispositif vise à réceptionner les personnes après l’activité à sensation forte.

Filet de sécurité rougeCrédit Photo : iStock

Selon les informations de nos confrères, un automobiliste a aperçu la victime coincée dans le filet, le corps à moitié immergé dans l’eau, après la montée des eaux de la rivière.

Face à cette situation, le conducteur s’est empressé de contacter les secours. Finalement, la victime a réussi à s’extraire seule du dispositif.

Elle a été prise en charge par des pompiers alors qu’elle marchait sur un chemin environnant. Face aux soldats du feu, la femme n’a pas souhaité divulguer son identité. Cette dernière a été transférée au CHU de Grenoble pour des examens de contrôle.

Véhicule de pompiersCrédit Photo : iStock

Toujours selon la presse régionale, une lettre a été retrouvée dans la voiture de la patiente. Une missive qui laisse deviner son intention suicidaire.

Lieu incontournable du saut à l’élastique, le pont de Ponsonnas est aussi un site utilisé comme lieu de suicide, souligne le Dauphiné Libéré. En 2021, deux personnes - un homme de 36 ans et une femme de 60 ans - ont mis fin à leurs jours en se jetant du pont.

Source : La Dépêche
