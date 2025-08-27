Elle usurpe l'identité de sa défunte mère et touche plus de 300 000 euros d'aides sociales pendant 25 ans

Pendant vingt-cinq ans, une Américaine a usurpé l’identité de sa défunte mère pour toucher des aides. Un stratagème diabolique qui lui a apporté des centaines de milliers de dollars et un séjour derrière les… barreaux.

Jeudi 21 août, Mavious Redmond, une habitante du Minnesota de 54 ans, a été condamnée à un an d’emprisonnement.

La quinquagénaire a été reconnue coupable d’avoir usurpé l’identité de sa mère décédée pendant 25 ans.

L’Américaine a mis en place cette escroquerie pour toucher des prestations d’assurance retraite de la Sécurité sociale, rapporte BFMTV.

Crédit Photo : iStock

Au total, l’auteure des faits aurait reçu 360 627 dollars (environ 307 000 euros) entre 1999 et 2024, révèle un communiqué du bureau du procureur fédéral du district de Minnesota. Dans le détail, cette dernière a donc perçu environ 1000 euros par mois durant un quart de siècle.

« Le stratagème de Mavious Redmond était éhonté. Ce n’était pas de l’argent gratuit. C’était l’argent des contribuables volé à un programme fondé sur le travail acharné des habitants du Minnesota qui ont cotisé à chaque paie », a écrit le procureur fédéral par intérim Joseph H. Thompson.

Le représentant du gouvernement espère que cette histoire servira d’exemple.

« Nous ne laisserons pas faire cela. Nous continuerons d'engager des poursuites jusqu'à ce que chaque fraudeur du Minnesota comprenne qu'il y a un prix à payer pour voler les contribuables ».

Crédit Photo : iStock

Un stratagème bien rôdé

Pour parvenir ses fins, la mise en cause a inscrit la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de sa défunte mère sur des formulaires officiels.

Ce n’est pas tout. Cette dernière n’a pas hésité à imiter sa signature. Pire encore, elle s’est fait passer pour sa génitrice au téléphone et lors des visites en personne au bureau de la Sécurité sociale, détaillent nos confrères.

Crédit Photo : iStock

De son côté, Maître Robert Meyers, avocat de Mavious Redmond, rappelle, dans des documents judiciaires consultés par USA Today, que sa cliente n’est pas « une criminelle endurcie ».

« Le crime de Mavious Redmond était un crime d'opportunité né du désespoir. Cette fraude n'avait pas pour but de lui permettre de vivre dans le luxe », a-t-il déclaré.

Crédit Photo : iStock

À l’époque, la fraudeuse s’est retrouvée seule après la disparition de sa mère. Celle-ci occupait alors un emploi dans la restauration rapide et dépendait des banques alimentaires, souligne le média.

Pour l’heure, on ignore comment la fraude a été découverte. Aujourd’hui, Mavious Redmond vit dans un refuge pour sans-abri et cherche un nouvel emploi. Une fois sa peine terminée, cette dernière fera l’objet d’une liberté surveillée pendant un an.