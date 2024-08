Cette hôtesse de l'air dévoile le montant confortable de son salaire qui lui permet de mener la «vie de rêve»

Cette hôtesse de l’air d’Emirates a la chance de mener une vie de rêve grâce à son salaire confortable.

Alexandra Cosoff, hôtesse de l'air pour Emirates, ne changerait de travail pour rien au monde.

Plus tôt ce mois-ci, cette jeune femme de 33 ans a dévoilé les privilèges de son métier au sein de la compagnie aérienne de luxe. Comme elle le précise auprès de news.com.au, sa profession s’accompagne d’un salaire confortable et d’un grand nombre de privilèges.

L’ancienne maquilleuse est formelle : son métier lui permet de mener une vie de rêve.

Crédit Photo : Alexandra Cosoff / Instagram

«J’ai commencé en classe économique pendant un an et demi, avant d’être promue en classe affaires et au sein de l’équipe chargée des événements promotionnels. J’ai eu beaucoup de chance. J’ai passé des moments incroyables», confie la trentenaire.

Autre point important : la compagnie fournit un logement gratuit. Même son de cloche pour le transport et l’assurance maladie

«Notre logement est fourni et notre salaire est exonéré d’impôts (…) Ce qui était très intéressant pour moi, c'était de ne pas payer d'impôts en plus de mon salaire. Je vis dans mon propre appartement. On peut soit bénéficier d'un logement fourni par l'entreprise, soit opter pour une indemnité de logement».

«Un rêve devenu réalité»

Toujours selon ses dires, le salaire mensuel de base chez Emirates est de 1 206 dollars hors taxes , auxquels s'ajoute un taux horaire de vol de 17 dollars. Au total, la compagnie donne un salaire mensuel moyen, en fonction du nombre d'heures, de plus de 2 768 dollars.

Crédit Photo : Alexandra Cosoff / Instagram

À noter que ce salaire correspond à un travail en classe économique, le personnel des classes supérieures étant mieux rémunéré.

«Depuis que je suis toute petite, je veux devenir hôtesse de l'air », ajoute l’Australienne basée à Dubaï. Je me souviens avoir vu une hôtesse d'Emirates à la télévision, avec son chapeau rouge et son rouge à lèvres rouge vif, et je me suis dit : “Elles sont si belles, je veux faire la même chose”».

Crédit Photo : Alexandra Cosoff / Instagram

Décrivant son travail comme un « rêve devenu réalité », Alexandra conseille vivement à tous ceux qui envisagent une carrière dans le ciel de se lancer.