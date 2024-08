L'enseigne Action recrute en France, voici le salaire moyen selon les emplois

En pleine expansion, l’enseigne Action recrute pour développer ses effectifs dans ses nombreux magasins à travers la France. Voici les différentes offres d’emploi qu’elle propose, ainsi que les salaires moyens envisagés.

Selon une enquête réalisée par le cabinet stratégie EY-Parthenon, Action est devenu l’enseigne préférée des Français. À cause de l’inflation, ce sont des millions de Français qui viennent trouver refuge dans leurs magasins à petit budget. Grâce à leur produits discount, ils attirent environ 15,3 millions de clients chaque semaine.

D’origine néerlandaise, c’est pourtant en France que l’enseigne trouve son premier marché. En 2023, Action a dégagé un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros dans le monde, soit une hausse de 27,8% par rapport à 2022. Forcément, avec un tel succès, Action recrute de plus en plus.

Selon Robin Roy, directeur des opérations pour Action France, l’enseigne ouvre entre 70 et 80 en France chaque année. Sachant que chaque magasin emploie entre 15 et 60 personnes, cela signifie que leur recrutement est souvent très actif.

Crédit photo : Action

À ce jour, ce ne sont pas moins de 500 offres d’emploi qui sont accessibles en France, alternance et jobs étudiants inclus, si on en croit le site internet de l’enseigne. Transparent sur sa santé financière, Action l’est aussi en matière de rémunération pour ses offres d'emploi.

Des salaires variables en fonction du statut

Par exemple, en magasin, les salariés ayant le statut d’employé (hormis job étudiant), touchent un salaire mensuel compris entre 1198 et 1747 euros bruts par mois, selon le type de contrat (temps plein ou temps partiel). En net, on se situe donc entre 934 et 1363 euros par mois. Une rémunération valable pour l’ensemble des employés de magasin en France.

Bien évidemment, il existe des salaires plus conséquents comme les responsables adjoints de magasin qui touchent une rémunération nette de 1670 euros par mois. Les cadres, comme les responsables de magasin, perçoivent un salaire mensuel net de 2150 euros.

Crédit photo : Action

En moyenne, tous statuts confondus pour des postes en magasin, la rémunération s’élève à 2132 euros bruts pour un temps plein, soit environ 1656 euros net. En plus du salaire, il existe quelques avantages comme une prime de 13ème mois à compter de six mois d’ancienneté, une prime de participation en fonction des bénéfices de l’entreprise, une mutuelle et prévoyance, des tickets restaurant et aussi une réduction de 15% sur les achats.