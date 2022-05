Landes : le portable dans la bouche, il aide sa femme à accoucher en suivant les conseils des médecins par téléphone

Dans les Landes, un couple a vécu la naissance de son enfant à domicile : pour aider la jeune maman à accoucher, le père de famille a suivi les instructions des pompiers en appel visio.

À Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, des jeunes parents ont dû réagir très vite devant la naissance inattendue de leur petite fille. L’accouchement était prévu pour le 11 mai, mais la future maman a commencé à ressentir de fortes contractions le 3 mai dernier, alors qu’elle était dans sa chambre. Immédiatement, la jeune femme nommée Laetitia a appelé son mari, Mathieu.

Au travail, le père de famille a rapidement fait le trajet pour rentrer chez lui et rejoindre sa femme, tout en appelant les pompiers sur le chemin.

Il aide à sa femme à accoucher

Une fois arrivé à la maison, il a tout fait pour aider sa femme à accoucher : il s’est lavé les mains, a pris du linge propre, une bassine et des pinces à linge. Au téléphone avec les pompiers en appel visio, Mathieu a réussi à suivre leurs instructions sans perdre son sang froid.

« Elle est arrivée en dix minutes. Je tenais le portable dans ma bouche pour permettre au médecin de voir et de me guider en même temps. Moi qui suis plutôt très sensible, mon cerveau s’est mis en mode off et j’ai agi de manière instinctive, sans réelle panique », a expliqué le jeune papa.

L’accouchement a été très rapide et le couple n’a pas pu attendre l’arrivée des pompiers. En suivant les conseils des médecins, Mathieu a réussi à aider sa femme à donner naissance à leur deuxième petite fille, Ellie. Ce n’est pas la première fois que Laetitia vit un accouchement aussi rapide car leur premier enfant, Rose, est née en moins d’une heure à l’hôpital.

La mère et son bébé sont en bonne santé

Les pompiers sont finalement arrivés sur place trois minutes après la naissance de l’enfant. Selon Mathieu, ils étaient surpris de voir que « tout était déjà fait ». Ils ont enlevé les pinces à linge que la papa avait disposé sur le cordon ombilical du bébé afin d’utiliser du matériel plus adapté, et la maman et sa petite fille ont été transportées à l’hôpital.

Aujourd’hui, toute la petite famille est en bonne santé.

« Tout va bien, Ellie pèse 3,170 kg et d’ici jeudi après-midi, elles devraient revenir à la maison », a conclu Mathieu, soulagé.