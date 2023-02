En Normandie, un couple de poissonniers propose des paniers de poissons à 10 euros pour lutter contre l'inflation

Un couple de poissonniers, originaire du Calvados, propose des paniers de poissons frais à 10 euros pour lutter contre l’inflation.

Alors que l’inflation fait vivre un enfer à de nombreux Français depuis plusieurs mois, un couple de poissonniers basé à Meuvaines (Calvados) a décidé de donner un petit coup de pouce à ses clients.

En effet, Angélique et Alexandre Martin ont lancé des paniers de poissons frais à 10 euros : «Nous le savons tous l’inflation qui nous frappe de plein fouet depuis plusieurs mois, pénalise notre quotidien et notre façon de manger», avaient expliqué les propriétaires de la poissonnerie Le Sextant sur Facebook.

Avant d’ajouter : «Nous vous proposons nos paniers de la mer anti inflation un panier de poisson à 10 euros seulement vous permettant de faire 3 repas de poissons pour 4 personnes».

Manger sainement à prix correct

À travers cette initiative, les deux époux rappellent que manger sainement à prix correct est toujours possible, à condition de rendre à la source.

«Nous sommes pêcheurs et poissonniers, donc nous complétons avec la pêche d’autres bateaux de Port-en-Bessin. Ça n’est pas là-dessus qu’on va gagner notre vie. On se base sur les prix de la Criée et vendons les poissons abordables du jour même», explique Angélique Martin à nos confrères d’Actu.fr.

Sans réelle surprise, les paniers anti-inflation, disponibles en livraison, ont rencontré un énorme succès depuis leur lancement, le 10 février dernier. «On n’arrive plus à suivre, c’est assez impressionnant. Le bouche-à-oreille fonctionne et la demande est énorme», confie la jeune femme au site d’information.

Face au succès grandissant de la démarche, l’offre a depuis été limitée à un panier anti-inflation par famille.

