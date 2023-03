À 53 ans, cet homme court au marathon de Paris avec un rein et une partie du poumon en moins pour combattre son cancer

En 2013, Josélito Felicioni-Levoye a appris qu’il avait un cancer du rein. Cinq ans plus tard, sa maladie s’était propagée aux poumons. Aujourd’hui, il est en rémission et va participer au marathon de Paris.

Josélito Felicioni-Levoye est un homme âgé de 53 ans qui fait preuve d’un courage et d’une détermination exemplaires. En 2013, cet Italien d’origine a appris qu’il était atteint d’un cancer du rein. Depuis son diagnostic, il s’est mis à la course, qui est devenue une échappatoire.

Quand il était plus jeune, Josélito n’aimait pas courir mais depuis son cancer, il est tombé amoureux du running et enchaîne les marathons. Pour lui, la course est “le meilleur médicament au monde” et il s’entraîne tous les dimanches dans les forêts d’Eure-et-Loir.

Crédit photo : iStock

Après s’être fait retirer un rein et cinq ans après son premier diagnostic, Josélito a appris que son cancer avait atteint les poumons. Une injustice selon cet homme qui suit une hygiène de vie irréprochable puisqu’il ne boit pas, ne fume pas et fait du sport.

“Depuis toujours, j’ai cette vie saine, a-t-il affirmé. Je n’ai pas compris pourquoi cinq ans après mon cancer du rein, j’ai eu une métastase au poumon. Mon oncologue m’a expliqué que le sport et le running en particulier faisaient ralentir leur croissance. Il m’a dit que si je n’avais pas couru, le cancer aurait repointé le bout de son nez beaucoup plus tôt.”

Il va participer au marathon de Paris

Aujourd’hui, Josélito est en rémission et s’est lancé le défi de participer à dix courses cette année, après s’être fait retirer un rein et une partie du poumon. Le 19 dernier, il a déjà participé au marathon de Rome et ce dimanche 2 avril, il va courir le marathon de Paris.

“Dix courses parce que cela fait dix ans qu’on m’a annoncé que j’avais un cancer, a-t-il expliqué. Et j’ai appris lors de mon dernier examen que j’étais officiellement en rémission. Alors, ça se fête !”

Crédit photo : iStock

Quand il court, Josélito pense à ses proches partis trop tôt comme sa mère, décédée en 1995 du même cancer que lui.

“Quand je franchis la ligne d’arrivée, je pleure parce que c’est un soulagement, une victoire contre le cancer. Je reprends l’avantage sur lui et je suis là, bien vivant”, a-t-il déclaré.

Pour Josélito, le sport est devenu son meilleur allié contre la maladie. Ce dimanche, il souhaite franchir la ligne d’arrivée du marathon de Paris, pour obtenir une nouvelle victoire contre la maladie.