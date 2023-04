Enterrée vivante dans une tombe, elle a vécu l'horreur pendant 10 heures

Des trafiquants de drogue brésiliens ont enterré vivante une femme dans un cimetière. Un récit glaçant.

C’est un terrible fait divers dont l’issue aurait pu être dramatique !

À voir aussi

Une femme de 36 ans a été frappée puis enterrée vivante dans une tombe d’un cimetière brésilien, avant finalement d’être secourue.

Son cauchemar aura duré 10 heures.

Crédit photo : Military Police / Divulga

Une femme enterrée vivante dans une tombe

Les faits se sont déroulés le 28 mars dernier à Visconde do Rio Branco, une ville située à une centaine de kilomètres au nord de Rio de Janeiro (Brésil).

La victime a raconté aux policiers qu’elle avait été attaquée à son domicile par trois hommes qui l’ont ensuite frappée pour la punir d’avoir « égaré » l’une de leurs cargaisons de drogue.

Cette femme était en effet ce que l’on appelle communément une « nourrice », dont le rôle est de stocker la marchandise des trafiquants.

Présent lors de l’attaque, son mari a lui aussi été agressé mais il a réussi à prendre la fuite.

Crédit photo : Military Police / Divulga

Sous le poids des coups de plus en plus violents, la victime a fini par perdre connaissance au bout d'un certain temps. C’est alors que les agresseurs l’ont transportée dans le cimetière le plus proche et l’ont enterrée inconsciente dans une tombe vide.

Après avoir repris connaissance, elle s’est aperçue avec effroi qu’elle était prise au piège. Elle s’est alors mise à crier de toutes ses forces dans l’espoir d’être entendue, en vain.

Ce n’est qu’au bout de 10 heures que les employés du cimetière, alertés par les hurlements et des traces de sang, ont pu la secourir.

Transportée à l’hôpital, elle se trouve actuellement en soins intensifs et pourrait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Souffrant d’une blessure à la tête, elle pourrait par ailleurs être amputée d’un doigt, selon l’un des médecins, interrogé par un média local.

Dans cette sombre affaire, deux suspects, déjà condamnés pour trafic de drogue, ont d’ores et déjà été arrêtés par la police avant d’être placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès. Le troisième individu est toujours en fuite.