Une mendiante espagnole décroche un jackpot de 1,5 million d'euros à la loterie

Une femme, qui mendiait dans une ville espagnole, a empoché une petite fortune en jouant à la loterie.

À l’approche des fêtes de fin d’année, voici une histoire qui ressemble à s’y méprendre à un vrai conte de Noël.

Une femme, qui mendiait dans les rues d’Alicante (Espagne), est devenue millionnaire après avoir remporté un joli pactole à la loterie.

Visage connu du quartier de Florida, où elle demandait régulièrement l’aumône aux passants, cette mendiante a ainsi remporté la somme de 1 271 491 euros.

C’est en achetant un billet de Bonoloto dans un bureau de tabac, situé au 70 de l’Avenida de Orihuela, que cette femme a ainsi décroché le gros lot.

Les propriétaires des lieux, qui connaissent bien cette personne, en proie à « des dettes et des problèmes financiers », n’avaient jamais vendu un tel ticket gagnant.

Selon eux, l’heureuse gagnante se rendait quotidiennement dans cet établissement pour y jouer le peu d’argent dont elle disposait, dans l’espoir de remporter un jour une jolie somme.

La chance lui a donc souri !

« Elle venait tous les jours vers 9h et mendiait jusqu’à 14h. Elle s’asseyait entre le supermarché et la banque, devant l’agence. Une fois qu’elle arrêtait, elle venait me dire ‘Bébé, je suis là’ et prenait toujours un ticket de Bonoloto et de Primitiva », a ainsi raconté l’une des gérantes du bureau de tabac, dans les colonnes d'un quotidien local.

Dès qu’elle a appris la formidable nouvelle, la néo-millionnaire s’est empressée de retourner au guichet pour remercier chaleureusement les buralistes, qui étaient très contents pour elle.

Avec ce gain inespéré, nul doute que sa vie - jusqu’ici délicate - sera désormais plus facile.