Sans-abri alors qu'il cumule deux emplois, il décroche son diplôme et obtient une bourse pour l'université

Aux États-Unis, un lycéen sans-abri termine l’année scolaire en beauté : il vient de décrocher une bourse étudiante complète pour l’université.

Makora Perez, un lycéen américain originaire de Washington, force le respect et l’admiration. La raison ? Le jeune homme, qui vit dans un foyer pour sans-abri, a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires.

Mais ce n’est pas tout ! Il a également décroché une bourse d’études complète pour l’université. Une belle récompense pour cet étudiant puisque ce dernier a réussi sa terminale en cumulant deux emplois épuisants.

Malgré son emploi du temps chargé, Makora Perez a réussi à obtenir d’excellentes notes grâce à son « éthique de travail » et à sa « gestion du temps », rapporte le Daily Mail.

Crédit Photo : Katu

Tout au long de ses études secondaires, le jeune diplômé a occupé deux emplois, six jours par semaine. Comme le précise le média britannique, l’étudiant était très apprécié sur son lieu de travail, où il excellait.

En effet, Makora Perez a été nommé superviseur : « Gérer un poste entier avec toute une épique, certains plus âgés, d’autres plus jeunes, avec des horaires différents à respecter et des pauses différentes à aménager, c’était vraiment difficile », explique le jeune homme au média britannique.

Un élève brillant et courageux

Outre les préoccupations normales auxquelles sont confrontés de nombreux lycéens, Makora Perez a dû répondre à des questions plus immédiates, comme celle de savoir où il allait dormir.

« Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires et de savoir ce que je voulais faire après, mais aussi de trouver un logement et de rester stable ».

Fort heureusement, celui qui est devenu délégué de classe a intégré le programme McKinney Vento, un programme qui place les enfants sans-abri dans des foyers.

À Washington, seuls 63,2 % des élèves du programme McKinney Vento ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, ce qui témoigne des difficultés auxquelles ces jeunes sont confrontés, souligne le Daily Mail.

Crédit Photo : Katu

Toutefois, lorsque Makora Perez est monté sur scène pour recevoir son diplôme, il a été rejoint par quatorze autres étudiants du programme. À noter que le taux d’obtention du diplôme secondaire dans le district était de 100 %.

Nancy Baldwin, responsable du programme McKinney Vento dans le district, attribue ce succès à l'optimisme des élèves : « Nous soutenons nos élèves à chaque étape de leur parcours », a-t-elle indiqué.

Une nouvelle vie s’ouvre à lui

Cette femme gère aussi le centre de ressources familiales, qui offre aux étudiants sans-abri des repas chauds et de la nourriture qu’ils peuvent emporter avec eux. Elle sert aussi de mère de substitution à de nombreux jeunes qui n'ont pas de parents ou de tuteurs.

Sans réelle surprise, cette dernière a assisté à la remise des diplômes.

Nancy Baldwin. Crédit Photo : Katu

Le jeune homme s’est porté volontaire au centre des ressources familiales pour aider celle qui lui a donné de l’espoir. « Quand j’entre dans le centre, cet endroit s’illumine de chaleur. Ils font preuve de gentillesse à l’égard de tous ceux qui franchissent ces portes », confie le bénévole.

Une chose est sûre, le jeune homme est prêt à ouvrir le nouveau chapitre de sa vie et se réjouit de vivre une expérience universitaire « plus détendue ». Et pour cause, il n’aura pas à travailler pendant sa première année d'études supérieures.