États-Unis : une femme sauve un homme handicapé piégé par le blizzard et annule ses projets de Noël pour s'occuper de lui

Alors que la tempête faisait rage samedi 24 décembre, une Américaine a secouru un homme handicapé qui criait à l’aide dans sa rue. La mère de famille a annulé projets de Noël pour s’occuper de lui.

Depuis une semaine, les États-Unis sont touchés par une violente tempête hivernale. Le «blizzard du siècle» a particulièrement fait des ravages dans la région de Buffalo (État de New York).

Au total, les intempéries ont causé la mort d'une vingtaine de personnes dans cet État. Une autre personne aurait pu alourdir ce bilan, sans l’aide précieuse d’une femme courageuse.

Crédit Photo : USA Today Network/Sipa USA/SIPA

Elle sauve un homme piégé dans la tempête

Dans la matinée du 24 décembre, Sha’Kyra Aughtry, une mère de famille, a entendu un homme qui criait à l’aide dans sa rue. La jeune femme et son compagnon n’ont pas hésité à sortir pour lui porter secours.

Celui qui était piégé à l’extérieur était un homme âgé d’une soixantaine d’années. Ce dernier avait les mains quasiment gelées et était complètement désorienté. Face à cette situation, le couple lui a offert l’hospitalité avant de s’occuper de lui.

Crédit Photo : GoFundMe

À l’intérieur, Sha’Kyra Aughtry a soigné les blessures du vieil homme avant de lui donner à manger. Elle a également publié un message sur Facebook dans lequel elle a expliqué la situation.

Malheureusement, les services de secours ne pouvaient pas se déplacer : «Ils n’arrêtaient pas de me dire que j’étais sur liste», a-t-elle indiqué dans sa publication.

La victime souffre de déficience mentale

Finalement, le sexagénaire, un certain Joe White, a été pris en charge par une ambulance deux jours plus tard. Il est actuellement hospitalisé et suit un traitement pour soigner ses engelures.

Chris Dearing, un collègue de Joe White, a mis en place une cagnotte en ligne pour financer les frais médicaux de son ami qui souffre de déficience mentale. Selon ses dires, il s’est retrouvé piégé à l’extérieur car il n’avait compris que la tempête était dangereuse.

L’Américain a également créé une cagnotte en ligne pour Sha’Kyra Aughtry, «qui a mis ses projets de Noël de côté pour soigner Joe».

«Sans son esprit généreux et sa détermination farouche pour obtenir de l’aide pour Joe, mon ami serait mort», a écrit Chris Dearing sur la page GoFundMe.