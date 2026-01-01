Evan, 19 ans, a été tabassé chez lui par des policiers de la BAC qui l'ont confondu avec un... voleur

Une probable bavure policière a eu lieu à Toulouse fin février. Confondu avec un voleur, un jeune homme aurait ainsi été passé à tabac par des membres de la BAC. Précisions.

C'est une affaire qui fait désordre dans les rangs de la police.

Des policiers de la BAC auraient tabassé un jeune homme à son domicile, après l'avoir confondu avec un cambrioleur. Rouée de coups puis abandonnée « en sang » par les fonctionnaires, qui ont pris la fuite après s'être rendu compte de leur bavure, la victime a porté plainte.

Croyant avoir affaire à un voleur, des policiers se trompent de cible et tabassent un jeune homme

Les faits ont eu lieu dans la soirée du 27 février dernier à Toulouse (Haute-Garonne), indiquent nos confrères de France 3.

Ce soir-là aux alentours de 19 h, Evan, âgé de 19 ans, est seul dans la maison de ses parents, en déplacement. Alors qu'il s'apprête à passer à table, une coupure d'électricité le plonge dans le noir. Il appelle alors ses parents et tente de rétablir le courant, sans succès. Le jeune hommed écide donc d'allumer alors la lampe torche de son smartphone pour s'éclairer et s'orienter.

Après plusieurs minutes, Evan est soudainement surpris par l'intrusion de 3 policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) qui pénètrent dans le logement par la fenêtre de la cuisine.

Appelés par un voisin qui leur a signalé un possible cambriolage après avoir vu la lumière du téléphone, les fonctionnaires sont alors persuadés d'avoir affaire à un cambrioleur. Mais au lieu d'arrêter le jeune homme ou de l'interroger sur sa présence dans la maison, les policiers le... rouent de coups.

Mais après avoir vérifié l'identité de la victime, les agents n'ont pu que constater leur terrible erreur et ont quitté les lieux, laissant ainsi le jeune homme presque inconscient, le visage ensanglanté. Ce dernier a ensuite contacté ses parents avant de passer la nuit suivante aux urgences du CHU de Toulouse, où il s'est présenté avec une plaie sur l'arcade sourcilière ainsi qu'un gros hématome au niveau de l'œil.

Choquée et en colère, sa famille a décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie de Haute-Garonne pour « violence par une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ».

« Il a été tabassé. Il n’entendait plus rien, il était complètement sonné. Il a cru que c’étaient des voleurs mais c’étaient des policiers de la BAC », a ainsi raconté le père de la victime au micro de France 3. « Ce n’est qu’après l’avoir roué de coups, qu’ils lui ont demandé son nom. Et là, ils lui ont dit d’aller se nettoyer. Ils n’ont même pas appelé les secours. Ils l’ont laissé en sang et ils sont partis comme des voleurs », a-t-il précisé.

Contactée par nos confrères, la direction des services de police de Toulouse n’a, pour l'instant, pas réagi à cette affaire qui pourrait bien faire grand bruit.