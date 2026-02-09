Ivre, un «cambrioleur» force la porte d'entrée d'une maison, fume une cigarette et s'endort dans le lit des parents

Direction le Finistère, où une tentative de «cambriolage» a pris une tournure ubuesque.

Une scène surréaliste !

Certains cambriolages ne se déroulent pas comme prévu. Cette famille originaire du Finistère (Bretagne) en sait quelque chose ! Alors qu’elle rentrait de sa promenade, celle-ci a fait une découverte lunaire chez elle.

Crédit Photo : iStock

Une famille rentre de promenade…

Selon les informations rapportées par Ouest-France, relayées par La Dépêche, les faits se sont produits dans la soirée du samedi 7 février, dans la ville de Milizac.

La suite après cette vidéo

Tout a commencé lorsqu’un couple et ses enfants sont retournés dans leur maison après une balade, aux alentours de 19 heures 30.

Sur place, les propriétaires des lieux ont remarqué quelque chose d’alarmant : la porte d’entrée était déjà ouverte.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, la famille bretonne a tout même pénétré à l’intérieur. C’est dans ce contexte que les adultes ont fait une trouvaille pour le moins ahurissante. Ils ont trouvé un homme d’une soixantaine d’années endormi dans le lit de leur chambre.

La réaction des parents a été immédiate. Ces derniers se sont empressés d’alerter les forces de l’ordre.

… et découvre un homme ivre dans son lit

À leur arrivée, les gendarmes ont réveillé l’individu qui dormait du sommeil du juste. L’intrus âgé de 64 ans, un habitant d’une commune voisine, était complètement désorienté et sous l’emprise de l’alcool.

Le sexagénaire n’a opposé aucune résistance lorsque les agents l’ont fait sortir de la propriété. Il a ensuite été placé en cellule de dégrisement à la brigade de Saint-Renan, où il a pu finir sa nuit.

Crédit Photo : iStock

Le lendemain, le détenu a tenté de se souvenir de sa soirée mouvementée. Mais ce dernier a tenu des propos confus. La veille, il est parti faire des courses à pied. Cependant, il ne sait pas pourquoi il a forcé la porte d’entrée de la maison.

Une fois à l’intérieur, il a fumé une cigarette dans le salon, avant de se rendre dans la chambre des parents, où il a piqué un somme. Selon les gendarmes, l’homme n’a rien volé ou cassé.

D’après Ici Breizh Izel, le «cambrioleur» va rembourser les dégâts sur la porte d’entrée. Pour l’heure, il échappe à des poursuites judiciaires.