Ce garçon de 13 ans s'est ôté la vie le jour de la rentrée, après des années de harcèlement scolaire

Harcelé depuis plusieurs années à l’école, un jeune garçon a laissé sa famille et ses camarades de collège en émoi après s’être ôté la vie le jour de la rentrée.

Crédit : WRAL

Austin Pendergrass avait 13 ans quand il a commis cet acte désespéré dans son école de Caroline du Nord. C’est dans les toilettes de la Wendell Middle School que le corps du jeune garçon a été retrouvé par deux élèves, le 6 septembre, jour de la rentrée aux États-Unis.

Face à cette situation grave, les responsables de l’école décidaient de renvoyer tous les élèves chez eux pour cause de « crise médicale ». Vingt jours après sa disparition, la famille de Austin a confirmé que l’adolescent s’était ôté la vie après des années de harcèlement scolaire.

« C'était tellement dur l'année dernière [pour Austin] avec des enfants qui se moquaient de lui, le blessaient, expliquait une amie de la famille, Jalia Harris, lors d'une veillée organisée le lendemain du drame. C'est triste pour nous, mais cela devrait être une leçon pour tout le monde ».

« Il a pu profiter de l'été, mais dès qu'il est retourné à l'école mardi, les brimades ont recommencé », déclarait sa mère, Jessica Pendergrass, à la chaîne WRAL.

« Apprenez simplement à vos enfants à être gentils »

Crédit : WRAL

Lors de la veillée, famille et proches se sont réunis vêtus de rouge, la couleur préférée de Austin, avant de lâcher des ballons dans le ciel. Un soutien important pour sa mère qui aurait voulu « qu'Austin sache que toutes ces personnes étaient là pour le soutenir ». « J’aurais juste voulu qu'il ne se sente pas si seul », a confié sa mère.

Jessica Pendergrass se souvient de son fils comme d’un garçon intelligent, gentil, adepte des blagues et toujours serviable : « Il venait toujours me voir à la voiture quand je rentrais [en demandant] ‘Maman, tu as besoin d'aide pour apporter quelque chose ?’ ».

Sensible à l’écologie et aux tortues de mer qu’il adorait, Austin faisait partie des membres d’un groupe du collège qui se souciait du bien-être des animaux. Il refusait ainsi d’utiliser les pailles en plastique car elles menacent les tortues de mer.

Crédit : WRAL

La disparition d'Austin est survenue le jour où le conseil scolaire du comté de Wake devait recevoir une présentation sur la prévention au suicide.

Aujourd’hui, Jessica Pendergrass souhaite faire passer un message à tous les parents : « Apprenez simplement à vos enfants à être gentils, car les enfants peuvent être tellement cruels ».