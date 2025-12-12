Une annonce leboncoin pour une studette de 9 m², louée... 850 € par mois à Paris, scandalise les internautes

Photo d'une annonce pour une studette, située à Paris VIII

Une annonce immobilière, proposant une studette à la location dans Paris, a scandalisé les internautes.

Quand on évoque Paris, on pense bien sûr à la ville lumière, à ses monuments comme la Tour Eiffel, mais aussi au charme de ses bâtiments ou encore au luxe qu'elle incarne. Mais tout n'est pas que glamour dans la capitale, loin s'en faut.

Comme partout ailleurs, l'envers du décor à Paris n'est guère reluisant, avec, entre autres, un marché de l'immobilier extrêmement tendu, qui se traduit par des loyers exorbitants.

Un agent immobilier faisant visiter un appartement Crédit photo : iStock

Une annonce immobilière scandaleuse

Tous les étudiants et les jeunes actifs vous le diront, se loger à Paris s'avère être un enfer.

Alors forcément, dans ces conditions, des propriétaires peu scrupuleux profitent de la situation pour louer des biens à des tarifs qui dépassent bien souvent l'entendement. Dans la capitale, il n'est pas rare en effet de tomber, en ligne, sur des locations, que certains qualifieront de honteuses.

C'est notamment le cas sur le célèbre site spécialisé leboncoin.fr, où une récente annonce, pour un bien situé dans le VIIIᵉ arrondissement, a d'ailleurs scandalisé les internautes. Cette dernière, publiée le 6 décembre par un certain Roy, propose ainsi une studette, d'une superficie de 9 m² (soit la surface minimum autorisée en France), pour un loyer mensuel de... 850 euros par mois (charegs comprises). Oui, vous avez bien lu !

Dans cette petite pièce, simplement éclairée par un vélux, tiennent un canapé-lit, une kitchenette et une cabine de douche. Le studio ressemble davantage à une minuscule suite parentale qu'à un appartement, bien que les équipements soient, en apparence, neufs et modernes. Petite précision qui a son importance : les toilettes se trouvent sur le pallier.

Photo d'une annonce pour une studette, située à Paris VIIICrédit photo : DR

Sans surprise, l'annonce a suscité la colère des internautes qui ont fait part de leur indignation, avec parfois beaucoup d'humour, comme on peut le voir sur les captures d'écran ci-dessous.

Et vous, seriez-vous prêt à mettre autant pour si peu, afin d'habiter à Paris ?

