Il convertit son numéro en ligne surtaxée pour que les démarcheurs le payent quand ils l'appellent, la technique lui rapporte... 2 300€

Un britannique, qui a de la suite dans les idées, a trouvé le meilleur moyen de prendre les démarcheurs téléphoniques à leur propre jeu.

Avouez-le, le démarchage téléphonique occupe une place de choix au rayon des insupportables contrariétés, qui peuvent rapidement nous pourrir la vie. Il faut bien reconnaître que les appels intempestifs des démarcheurs ont de quoi nous rendre fous.

Les plus malchanceux d'entre nous doivent même supporter ce harcèlement au quotidien et à moins de prendre son mal en patience, ou ignorer les appels quand on parvient à identifier les numéros suspects, il n'y a pas grand chose à faire.

Et si l'on vous disait qu'il est possible de faire tourner les démarcheurs en bourriques et, cerise sur le gâteau, de leur prendre, en plus, un peu d'argent. Difficile à croire, n'est-ce pas ? Pourtant, figurez-vous que c'est la prouesse réussie par un Britannique, dont l'histoire avait beaucoup amusé les médias, il y a une quinzaine d'années.

Crédit photo : iStock

Il fait passer son numéro en ligne surtaxée pour que les démarcheurs le payent à chaque appel

Excédé d'être dérangé tous les jours par du démarchage téléphonique, un certain Lee Beaumont a eu une idée de génie en 2011 en faisant de ces appels incessants une improbable source de revenus, comme le racontaient nos confrères britanniques de la BBC en août 2013. Originaire de Leeds (Yorkshire) au nord-est de l'Angleterre, Lee a en effet converti son numéro de téléphone basique en un numéro surtaxé, rendant ainsi sa ligne payante à chaque appel reçu.

Pour se faire, le jeune homme a simplement payé 10 livres sterling (soit 11,50 euros actuels environ) pour la conversion et le tour était joué. Ce passage en appel surfacturé lui promettait de gagner 7 pence, soit 8 centimes par minute. Bien sûr, Beaumont avait pris soin de conserver une autre ligne téléphonique afin que ses proches puissent continuer de l'appeler sans débourser le moindre centimes.

Crédit photo : iStock

Et la technique a porté ses fruits puisqu'après 18 mois, Lee avait déjà amassé la bagatelle de 300 livres, soit 345 euros. Mieux, après plus de deux ans, ces revenus provenant des appels surtaxés ont atteint la somme incroyable de... 2 000 livres (2 295 euros).

« Certaines entreprises s'en accommodent. Parfois, elles ne m'appellent pas et elles ont raison : elles ont mon adresse e-mail, pourquoi ne l'utilisent-elles pas ? Pourtant, 99% du temps, elles utilisent toujours mon numéro de téléphone. Au départ, j'ai changé mon numéro de téléphone pour freiner les appels publicitaires, mais ils ont continué à m'appeler et j'ai vraiment commencé à gagner de l’argent » (Lee Beaumont)

Pour rappel, depuis le 1er mars 2023, les appels de démarcheurs ont été limités en France et ne peuvent désormais plus être passés le week-end. Seul le démarchage en semaine est autorisé, entre 10h et 13h, puis de 14h à 20h. Les Français considèrent toutefois cette limitation insuffisante. Selon un sondage effectué par l’UFC-Que Choisir en octobre 2024, 97 % de nos concitoyens se déclarent en effet agacés par le démarchage commercial.