Elle est seule au lit, un inconnu s'introduit chez elle et se glisse sous la couverture en souriant, le pantalon baissé et en érection

Cette Toulousaine a certainement eu la peur de sa vie lorsqu’un sombre inconnu s’est glissé dans son lit, le pantalon baissé, alors qu’elle venait de s’endormir. L'affaire fait déjà le tour du net de part sa tournure surprenante. Recit.

L’histoire fait froid dans le dos. Le 21 septembre dernier, une Toulousaine venait de s'endormir lorsqu’un inconnu s’est glissé dans son lit, rapporte La Dépêche du Midi. L’individu est entré dans l’appartement par une porte qui n'avait pas été verrouillée.

À ce moment-là, l’époux de la Toulousaine était sorti promener leur chien, la laissant seule dans l’appartement situé au rez-de-chaussée. Comme le racontent nos confrères, l’individu de 48 ans est allé s'allonger dans le lit sans rien dire, près de la femme, le sourire aux lèvres, le pantalon baissé et en érection.

Un homme déjà condamné pour érotomanie

Crédit photo : OceanProd/ iStock

Logiquement apeurée par sa présence, la femme a poussé des cris qui ont fait fuire l’intrus. C’est l’époux de la victime qui a rattrapé l’individu dans la rue et l’a retenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme est un consommateur de cannabis et n’avait pas suivi son traitement. Il a tout de même écopé d’une peine de 12 mois de prison, dont quatre mois avec sursis, et d’une amende de 1000 euros pour préjudice moral.

Ce n’est pas la première fois que cet individu fait parler de lui, notamment pour érotomanie. Il s’agit d’une pathologie qui se caractérise par une personne persuadée d’avoir un pouvoir irrésistible de séduction. Ainsi, il a déjà été reconnu coupable de harcèlement moral sur une éducatrice dont il était tombé amoureux mais qui ne partageait pas ses sentiments. Cette affaire rappelle la terrible agression d'une femme SDF enceinte et de ses enfants, à Paris cet été. L'agression avait profondément choqué l'opinion.