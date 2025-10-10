Il voulait suivre la tendance des “yeux de renard”, un influenceur de 31 ans meurt après une opération ratée

Au Brésil, un influenceur âgé de 31 ans, connu sous le nom de “Junior Dutra” a succombé à une infection, conséquence d’une opération de chirurgie esthétique ratée. Il voulait suivre la tendance “Fox Eyes”, qui consiste à avoir des “yeux de renard”.

Dans le monde des influenceurs, difficile de dire qui influence et qui se fait influencer. Parce que chacun veut suivre des tendances qu’on ne voit que sur les réseaux sociaux, certains sont prêts à mettre leur santé en danger, au péril de leur vie.

C’est malheureusement ce qui est arrivé à Adair Mendes Dutra Junior, alias “Junior Dutra” sur les réseaux sociaux. Cet influenceur brésilien est mort ce vendredi 3 octobre à l’âge de 31 ans. Au mois de mars dernier, il a subi une intervention de chirurgie esthétique pour suivre la tendance virale nommée “Fox Eyes” (“yeux de renard”), qui consiste à relever la partie extérieure du regard.

Crédit photo : Instagram / Junior Dutra

Seulement voilà, cette opération ne s’est pas passée comme prévu et l’influenceur s’est plaint de taches bleues apparues autour de ses yeux.

Un mois avant sa mort, le créateur de contenus mode, suivi par plus de 100 000 abonnés sur Instagram, avait affirmé avoir contracté une infection suite à cette opération. Lors d’une interview avec la chaîne d’information brésilienne Feed TV, Junior Dutra avait expliqué avoir développé une grave infection du visage, accompagnée de symptômes tels que gonflements, ecchymoses et essoufflement.

Ses proches racontent qu’il est « tombé malade » le 3 octobre, « s’est senti très essoufflé et a été emmené aux urgences » avant de mourir dans la journée.

Crédit photo : Instagram / Junior Dutra

Il avait déposé plainte contre son chirurgien

Selon des documents juridiques relayés dans les médias, Junior Dutra avait déposé une demande d’enquête contre son chirurgien auprès du 15e district de police de São Paulo avant sa mort, le poursuivant pour six crimes, dont exercice illégal de la médecine, fausse déclaration frauduleuse et blessures corporelles graves.

Dans une déclaration publiée sur Instagram, l’avocat du réputé médecin Fernando Garbi, en charge de l’opération, a fermement nié que son client a un quelconque « lien » avec la mort de Junior, écrivant que toutes les affirmations contraires ont été faites « par des personnes avides de brefs moments de notoriété ».

Crédit photo : Instagram / Junior Dutra

En raison des symptômes inhabituels de l’influenceur, le chirurgien lui avait demandé de passer des examens supplémentaires, mais “Junior Dutra” ne lui aurait jamais communiqué les résultats selon lui. Cependant, ses proches ne l’entendent pas de cette oreille et comptent bien aller au bout de la démarche judiciaire entreprise par l’influenceur.

« Il avait encore beaucoup de rêves à réaliser, il voulait se rapprocher de sa famille, partir à l’étranger, se souvient auprès des médias locaux l’un de ses amis. Ce que nous voulons maintenant, c’est que justice soit faite. »

Du côté de la justice brésilienne, une enquête est en cours pour déterminer la responsabilité du chirurgien dans le décès de l’influenceur.