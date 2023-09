Les Français champions du monde de l'infidélité ? Une étude donne la réponse

Vous avez peut-être entendu dire que les Français étaient les champions d'Europe de l'infidélité ? Pour se faire une idée précise, le site Gleeden, expert en relations extra-conjugales, a mené une enquête sur ce sujet. L'année dernière, il a publié les résultats chiffrés de ses recherches.

Gleeden a révélé les résultats d'une étude sur l'infidélité des européens en juin 2022

Pour analyser la manière dont l'infidélité est pratiquée et perçue en Europe, le site Gleeden a sondé 6 000 participants. Cette étude plutôt récente a été menée en 2022, l'année dernière donc. Et le premier élément qui attire l'attention, c'est le fait que beaucoup de sondés différencient vie conjugale et vie intime lorsqu'il s'agit d'évaluer leur satisfaction. Ainsi, nombreux sont ceux qui se disent pleinement heureux d'un côté, mais très insatisfaits de l'autre.

Cet écart est particulièrement visible chez les sondés belges qui se déclarent à plus de 80 % épanouis dans leur relation de couple, mais seulement à 20 % comblés au niveau intime.

À savoir que Gleeden est un site web spécialisé dans les rencontres adultères. Lancé en décembre 2009 en France, il a rapidement connu le succès et compte aujourd'hui plusieurs millions de membres.

Crédit photo : iStock

Les Français sont les plus insatisfaits en couple...

Chez les Français, les chiffres démontrent une situation très différente. D'une part, c'est nous qui obtenons la satisfaction globale la plus basse à l'échelle européenne. D'autre part, 66 % des sondés ont affirmé être pleinement comblés au lit avec leur partenaire officiel.

...et les plus disposés à tromper leur conjoint

Malgré ce chiffre, le site Gleeden a révélé que les Français sont aussi les plus disposés à pratiquer l'infidélité. Car 31 % des sondés reconnaissent qu'ils tromperaient volontiers leur conjoint s'ils étaient certains que cela restait secret. Avec ce chiffre, les Français qui se laisseraient bien tenter par une aventure extra-conjugale sont deux fois plus nombreux que les Espagnols et les Britanniques.

Les hommes plus infidèles que les femmes ?

On a souvent entendu dire que les hommes sont plus infidèles que les femmes. D'après l'étude menée par le site expert dans les relations extra-conjugales, c'est bien le cas aujourd'hui. Mais l'infidélité féminine ne cesse d'augmenter ces dernières décennies. Il y a 50 ans, une Française sur dix confiait avoir déjà trompé son conjoint au moins une fois. En 2022, 38 % ont admis une infidélité.

Si l'on se fie à l'étude menée par Gleeden, il semble donc que l'infidélité Française ait de beaux jours devant elle, en effet.

À savoir que les raisons qui poussent à la faute diffèrent chez les hommes et chez les femmes. Routine et monotonie dans les rapports intimes motiveraient ces messieurs tandis que les femmes seraient en proie à leurs sentiments et leur attirance pour un autre d'après les dernières études menées.