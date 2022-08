Cette fontaine de lave photographiée en Italie fait sensation sur la toile (PHOTOS)

Dans une ville située dans le centre de l’Italie, les passants assistent à un magnifique spectacle en fonction de la position du Soleil.

Fondée au Moyen Âge, l’Aquila est une ville italienne située dans la région des Abruzzes (centre du pays). Vous l’ignorez peut-être, mais la commune a été frappée par un violent tremblement de terre en 2009.

Cette catastrophe naturelle a provoqué d’importants dégâts matériels et humains (308 victimes). Aujourd’hui, l’Aquila fait l’objet d’un regain d’attention pour une raison bien plus positive.

Une illusion à couper le souffle

Début août, un utilisateur de Reddit a publié une photo qui a subjugué un grand nombre d’internautes, tant elle est spectaculaire. Sur le cliché en question, une fontaine semble cracher de la lave.

Comme le précise MyModernMet, la publication est rapidement devenue virale, notamment sur Facebook. En effet, le cliché a récolté plus de 200 000 likes et des milliers de commentaires et de partages.

Toutefois, certains internautes se demandent si l’image n’aurait pas été retouchée via Photoshop. L’auteur du post est formel : l’illusion est bel et bien réelle et non éditée.

Selon ses dires, il n’avait jamais vu ce phénomène auparavant. Lorsque le spectacle s’est produit sous ses yeux, il se trouvait tout simplement au bon endroit au bon moment. Armé de son appareil photo, il s’est empressé d’immortaliser la scène.

La fontaine est connue sous le nom de Fontana Luminosa (fontaine lumineuse en italien, ndlr). Créée en 1934 par le sculpteur Nicola d’Antino, elle est située dans le centre historique de la ville. À noter que l’édicule a été légèrement endommagé par le séisme de 2009, avant d’être complètement restauré en 2016.

Une chose est certaine : la fontaine qui représente deux individus semblant vider une bassine offre un spectacle à couper le souffle. Pour que l’illusion fonctionne, les rayons du Soleil doivent être positionnés au bon endroit et le ciel doit être complètement dégagé.