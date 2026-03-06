Elle tue deux fillettes de 8 et 10 ans, dont sa fille, met leur corps dans des valises et les enterre

Deux fillettes retrouvées mortes dans des valises

Une mère de famille de 28 ans a été interpellée et inculpée pour meurtre ce jeudi 5 mars, trois jours après la découverte des cadavres de deux fillettes dans des valises à Cleveland, aux États-Unis.

Un drame macabre a secoué la ville de Cleveland, située dans l’Ohio, aux Etats-Unis. Depuis quelques jours, les familles de deux petites filles, retrouvées mortes dans des valises, se recueillent sur les lieux où leurs corps ont été retrouvés. Le père de l’une des deux fillettes, témoignant auprès de l'agence AP News, est inconsolable :

“Je n’ai pas pu sauver mon bébé”

En début de semaine, un homme promenait son chien quand l'animal a fait la macabre découverte. Le promeneur a appelé la police. A l'intérieur des deux valises légèrement enterrées, les corps d'Amor, 10 ans, et de sa demi-sœur Mila, 8 ans.

Le père de MilaCrédit photo : AP News

Selon un rapport de police, les deux valises ont été retrouvées à environ 8 mètres l'une de l'autre dans un champ près de la Ginn Academy, dans le quartier de South Collinwood à Cleveland, selon l'agence AP. Les corps auraient été placés là « depuis un certain temps », selon la police de Cleveland.

Dorothy Todd, chef de police, a souligné que « les corps n'étaient pas démembrés ».

La grand-mère des fillettesCrédit photo : AP News

Un troisième enfant retrouvé vivant

Cette découverte est d’autant plus choquante car aucune disparition n’avait été signalée. Ce qui a tout de suite mis les enquêteurs sur la piste de la mère de famille, Aliyah Henderson, 28 ans. Non connue des services de police, elle a été interpellée dans la soirée. Cependant, à son actif, elle avait été expulsée en 2022 de son logement pour loyers impayés. Elle avait répondu à des questions du Cleveland.com en 2019 dans un centre d'aide aux familles en difficultés.

Aliyah HendersonCrédit photo : Cuyahoga County Sheriff's Department

Le père de Mila, DeShaun Chatman, a confié aux médias américains se sentir « impuissant ». Il a indiqué qu'il tentait d'obtenir sa garde depuis cinq ans, notamment avec l'aide des services de protection de l'enfance. Mais en vain, car le domicile d'Aliyah Henderson était inconnu. Il n'avait pas vu sa fille depuis 2020.

MilaCrédit photo : AP News

Un troisième enfant, en vie, a été retrouvé dans le domicile d'Aliyah Henderson et confié aux services de protection de l'enfance. Les circonstances du drame restent à être éclaircies.

Lorsqu'une personne est reconnue coupable de crime capital en Ohio, le jury a le choix entre 4 solutions : la peine de mort (si elle a été requise) ; la perpétuité réelle ; la perpétuité avec 30 ans incompressibles ; et la perpétuité avec 25 ans incompressibles.

Un autel à l'endroit de la découverte macabreCrédit photo : AP News

Il n'est arrivé que 7 fois depuis le rétablissement de la peine de mort, en 1999, qu'un juge refuse la condamnation à mort du jury. Au moins 191 condamnés à mort (dont deux femmes) sont actuellement incarcérés en Ohio et au moins 33 ont été exécutés, dont 5 en 2009.

