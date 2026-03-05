Une mère meurt en protégeant son fils de 5 ans attaqué par trois chiens

Par |

Emily Panuco

Aux États-Unis, une mère de deux enfants est décédée après avoir été attaquée par trois chiens alors qu’elle protégeait son fils de cinq ans.

Un drame terrible.

Emily Panuco, une Américaine de 26 ans, a perdu la vie en protégeant son enfant lors d’une attaque de chiens, rapporte le magazine People.

Elle meurt en protégeant son fils

Vendredi 27 février, la jeune femme et son fils de cinq ans, originaires de Parker, en Arizona, rendaient visite à sa mère à Big River, en Californie, vers 15 heures 30, lorsque l’incident s’est produit.

Le duo s’était déplacé pour voir des chiots âgés de quelques semaines appartenant à la mère d’Emily, selon un communiqué du département du shérif du comté de San Bernardino.

Sur place, lorsque le garçon s’est approché des jeunes animaux, placés dans une boîte en carton près de l’entrée, trois chiens adultes, dont la mère des chiots, l’ont attaqué.

Emily PanucoCrédit Photo : Emily Panuco / Facebook

Comme le précisent les autorités, Emily est alors intervenue pour protéger son fils, avant de se faire attaquer à son tour.

La mère de famille a subi des morsures mortelles et a été déclarée décédée des suites de ses blessures.

« L’enfant a été victime de deux morsures graves et transporté vers un hôpital voisin pour des soins, avant d’être autorisé à sortir », précise le communiqué.

Une cagnotte ouverte

La suite après cette vidéo

À la suite des faits, les trois chiens adultes ont été euthanasiés par le service de contrôle animalier des Colorado River Indian Tribes (CRIT), une nation autochtone locale.

Une cagnotte a été ouverte sur GoFundMe pour financer les obsèques de la victime, et plus de 23 000 dollars (environ 19 400 euros) ont déjà été récoltés.

Emily Panuco et son épouxCrédit Photo : GoFundMe

Une partie de la somme amassée est destinée à soutenir le mari d’Emily, Richie, ainsi que les deux enfants du couple.

« Richie Panuco est mon cousin et traverse une perte inimaginable. Sa femme, Emily, est tragiquement décédée après avoir été attaquée par des chiens alors qu’elle protégeait leur jeune fils », explique l’organisateur de la cagnotte.

Avant d’ajouter :

« Maintenant, Richie doit s’occuper de leurs enfants (…) Le choc et la douleur de cet événement ont profondément bouleversé la famille, qui a besoin du soutien de sa communauté ».

Emily Panuco et ses deux enfantsCrédit Photo : GoFundMe

À noter que nos confrères ont contacté le département du shérif de Sain Bernardino, mais n’ont pas obtenu de réponse.

Suivez nous sur Google News
Mere

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Une femme avec des menottes
Une mère tue son petit ami après l'avoir surpris en train d'arracher le legging de sa fille de 11 ans
Maty Heffernan et ses quatre filles
Cette maman a donné le même prénom à ses quatre filles pour une raison étonnante
Les trois garçons morts noyés dans le lac gelé
« J’ai dû les regarder se noyer » : une mère voit ses trois enfants mourir dans un lac gelé, sans pouvoir les sauver
Leandro et Adriana
Ces époux découvrent qu'ils sont frère et soeur après 7 ans de mariage et un enfant ensemble... et prennent une décision choquante
Kelsi Mickelson et son mari
Surnommée la « mère vierge », elle tombe enceinte à 17 ans alors qu'elle... n'a jamais eu de relations sexuelles