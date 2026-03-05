Une mère meurt en protégeant son fils de 5 ans attaqué par trois chiens

Aux États-Unis, une mère de deux enfants est décédée après avoir été attaquée par trois chiens alors qu’elle protégeait son fils de cinq ans.

Un drame terrible.

Emily Panuco, une Américaine de 26 ans, a perdu la vie en protégeant son enfant lors d’une attaque de chiens, rapporte le magazine People.

Elle meurt en protégeant son fils

Vendredi 27 février, la jeune femme et son fils de cinq ans, originaires de Parker, en Arizona, rendaient visite à sa mère à Big River, en Californie, vers 15 heures 30, lorsque l’incident s’est produit.

Le duo s’était déplacé pour voir des chiots âgés de quelques semaines appartenant à la mère d’Emily, selon un communiqué du département du shérif du comté de San Bernardino.

Sur place, lorsque le garçon s’est approché des jeunes animaux, placés dans une boîte en carton près de l’entrée, trois chiens adultes, dont la mère des chiots, l’ont attaqué.

Crédit Photo : Emily Panuco / Facebook

Comme le précisent les autorités, Emily est alors intervenue pour protéger son fils, avant de se faire attaquer à son tour.

La mère de famille a subi des morsures mortelles et a été déclarée décédée des suites de ses blessures.

« L’enfant a été victime de deux morsures graves et transporté vers un hôpital voisin pour des soins, avant d’être autorisé à sortir », précise le communiqué.

Une cagnotte ouverte

La suite après cette vidéo

À la suite des faits, les trois chiens adultes ont été euthanasiés par le service de contrôle animalier des Colorado River Indian Tribes (CRIT), une nation autochtone locale.

Une cagnotte a été ouverte sur GoFundMe pour financer les obsèques de la victime, et plus de 23 000 dollars (environ 19 400 euros) ont déjà été récoltés.

Crédit Photo : GoFundMe

Une partie de la somme amassée est destinée à soutenir le mari d’Emily, Richie, ainsi que les deux enfants du couple.

« Richie Panuco est mon cousin et traverse une perte inimaginable. Sa femme, Emily, est tragiquement décédée après avoir été attaquée par des chiens alors qu’elle protégeait leur jeune fils », explique l’organisateur de la cagnotte.

Avant d’ajouter :

« Maintenant, Richie doit s’occuper de leurs enfants (…) Le choc et la douleur de cet événement ont profondément bouleversé la famille, qui a besoin du soutien de sa communauté ».

Crédit Photo : GoFundMe

À noter que nos confrères ont contacté le département du shérif de Sain Bernardino, mais n’ont pas obtenu de réponse.