“Je l'ai cru” : escroquée de plus 300 000 euros, elle pensait vivre une idylle avec une star de Squid Game

En Corée du Sud, une quinquagénaire a été victime d’une “arnaque aux sentiments” orchestrée par un escroc se faisant passer pour Lee Jung-jae, l’acteur vedette de la série “Squid Game”.

Malgré la médiatisation de grosses escroqueries, à l’image de l’affaire du faux Brad Pitt en France, les arnaques aux sentiments continuent de faire des ravages. Cette fois-ci, c’est en Corée du Sud qu’une femme s’est retrouvée dans le tourbillon d’un amour fabriqué de toutes pièces, par le biais de l'intelligence artificielle.

Âgée d’une cinquantaine d’années, une Sud-Coréenne pensait vivre une idylle avec Lee Jung-Jae, l’acteur qui incarne le héros dans la série “Squid Game”. Prise dans le piège d’une relation à distance avec une fausse vedette, elle aurait perdu plus de 500 millions de wons, soit plus de 300 000 euros.

Crédit photo : Getty Images

Selon le Korea Times, cette dernière aurait entamé la discussion avec l’arnaqueur six mois auparavant. Dans le détail, c’est l’escroc qui aurait fait le premier pas, se servant entre autres d’un compte prétendument officiel pour dialoguer avec la quinquagénaire.

Alors que le tournage de troisième saison de Squid Game avait commencé, le faux acteur affirmait vouloir passer du temps avec ses fans et proposait même à sa victime de venir le rencontrer en achetant un pass VIP à 6 700 euros.

"Il m’a dit qu’il me rembourserait dès son retour en Corée. Je l’ai cru"

Crédit photo : Netflix

Une rencontre qui n’arrivera jamais

L’escroc va alors réclamer de l’argent à plusieurs reprises, affirmant entre autres s’être retrouvé bloqué dans un aéroport américain… mais toujours en faisant miroiter le rêve d’une possible rencontre avec la Sud-Coréenne.

L’arnaqueur se servait de l’intelligence artificielle pour rendre le larcin toujours plus réaliste, générant ainsi des photos de l’acteur dans des situations qui paraissaient aussi crédibles que possible. Il finit même par envoyer une fausse pièce d’identité, semblable à un permis de conduire, de l’acteur. La tromperie aurait duré six mois, la quinquagénaire n’ayant jamais reçu ce fameux pass VIP qui lui permettait de le rencontrer pour de vrai. Avec le temps, elle a finalement commencé à avoir des soupçons.

Crédit photo : Korea Times

Depuis la médiatisation de cette histoire, l’agence Artist Company qui gère la carrière de Jung-Jae, a diffusé un communiqué visant à alerter les fans de l’acteur :

"Nous affirmons clairement que ni notre société ni aucun de nos artistes ne vous demanderont jamais d’argent, de virement bancaire ou de parrainage, quelles que soient les circonstances. Si vous recevez de telles demandes, veuillez ne pas y répondre et redoubler de prudence afin d’éviter d’être victime d’une fraude"

La police sud-coréenne a annoncé l’ouverture d’une enquête. Les autorités soupçonnent une organisation criminelle qui œuvrerait depuis le Cambodge.