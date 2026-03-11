L'adolescent qui a tué son professeur lors d'une blague qui a mal tourné s'exprime pour la première fois

Le drame a fait grand bruit et ému cette ville de Géorgie. Après avoir fait une blague avec ses camarades ayant coûté la vie à leur professeur, le lycéen responsable s’est exprimé.

Le lycéen qui a accidentellement renversé son professeur, le tuant au passage, lors d’une blague qui a mal tourné, s’est enfin exprimé. L’histoire a particulièrement ému les habitants du comté de Hall, en Géorgie.

Jayden Ryan Wallace, qui était au volant au moment de l’accident, est actuellement inculpé d'homicide involontaire au premier degré. Cependant, la famille du défunt, Jason Hughes, souhaite que les charges à son encontre soient abandonnées.

La famille du professeur veut abandonner les charges

Laura, la femme de Jason, également enseignante, explique qu’il n’y a eu aucune « confrontation » entre son époux et ses élèves le jour de son décès. Jason savait que les lycéens allaient venir et se disait « impatient » de les surprendre durant leur farce.

« Il pleuvait et, alors qu'ils s'éloignaient, Jason a accidentellement glissé et est tombé sur la route devant le véhicule. Il a été percuté. Les étudiants ont immédiatement tenté de lui porter secours jusqu'à l'arrivée des ambulanciers », écrit la famille Hughes dans un communiqué. La suite après cette vidéo « Jason aimait ces élèves et ils l'aimaient en retour. Notre famille soutient pleinement l'abandon des charges contre toutes les personnes impliquées. C'est une terrible tragédie et nous sommes déterminés à empêcher qu'un autre drame ne se reproduise et ne vienne gâcher la vie de ces élèves. »

Cependant, un expert juridique indique que les charges ne pourraient pas être abandonnées comme le souhaite la famille : « C’est l’État qui engage les poursuites pénales, pas les particuliers. »

L’adolescent exprime ses remords

La famille de Jayden Ryan Wallace a pris la parole depuis ce tragique événement. Elle confirme ainsi les dires de Laura Hughes selon lesquels Jason « comptait énormément » pour leur fils Jayden.

« Jason a pris le temps de s'investir auprès de Jay et lui a prodigué tout son amour, laissant une empreinte indélébile. Avec le reste de notre famille, Jay présente ses plus sincères condoléances à la famille Hughes », écrit la famille Wallace.

De son côté, l’adolescent de 18 ans a publié une déclaration dans laquelle il exprime sa peine et ses remords : « Je m'engage à vivre le reste de ma vie de manière à honorer la mémoire de l'entraîneur Hughes en incarnant le Christ. Il ne sera jamais oublié. »