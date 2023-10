Après avoir vu cette vidéo, vous ne voudrez plus jamais laver vos assiettes au lave-vaisselle

Sur Instagram, un vidéaste a récemment posté une vidéo où l’on peut voir l’intérieur d’un lave-vaisselle en marche. Les images ont dégoûté de nombreux internautes qui ont juré qu’ils ne laveraient plus leurs assiettes de la même façon.

Connaissez-vous le compte Instagram @povadventures ? Ce compte est suivi par plus de 94 300 abonnés et comporte de multiples vidéos d’un jeune homme curieux qui a l’habitude de filmer des endroits et des objets du quotidien d’un point de vue inédit.

Récemment, le jeune vidéaste a tenté une nouvelle expérience pour comprendre comment fonctionnait son lave-vaisselle. Pour cela, il a installé une mini caméra Go-Pro, placée dans un emballage étanche, à l’intérieur de son appareil avant de le mettre en marche. Ainsi, il a pu voir les différentes étapes de nettoyage et de rinçage de sa vaisselle.

En publiant sa vidéo sur son compte Instagram, il ne s’attendait sûrement pas à de telles réactions de la part de ses abonnés. Ces derniers ont été nombreux à être dégoûtés par les images. Après la mise en marche du lave-vaisselle, on peut voir de puissants jets d’eau jaillir pour nettoyer les assiettes. Cependant, cette eau est d'une couleur jaunâtre, sombre et pas très propre.

Une eau sombre dans le lave-vaisselle

En voyant cela, les internautes ont été dégoûtés et ont émis plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles l’eau était si sale. Certains ont supposé que le lave-vaisselle n’était pas nettoyé assez souvent tandis que d’autres se sont posés des questions sur la qualité du filtre de l’appareil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Povs Adventures (@povsadventures)

Cependant, la raison d’une eau si sombre pourrait être liée au mode de fonctionnement du lave-vaisselle. En effet, certains modèles sont équipés d’un échangeur de chaleur, ce qui signifie que pendant les premières secondes qui suivent la mise en marche, le lave-vaisselle récupère l’eau du lavage précédent. Bien que repoussant, ce procédé est totalement normal. Mais pas de panique : cette eau n’est utilisée que quelques secondes. Par la suite, les assiettes et les couverts sont lavés avec de l’eau claire, des produits nettoyants et plusieurs rinçages sont effectués pour que vous obteniez une vaisselle saine et éclatante.

Cette vidéo prouve cependant qu’il est important de nettoyer régulièrement son lave-vaisselle en changeant notamment le filtre au moins plusieurs fois par an. Il est également recommandé de suivre les consignes indiquées sur le mode d’emploi du lave-vaisselle. Rincez également vos assiettes avant de les mettre dans votre appareil si vous voulez éviter que l’eau soit si sombre. Bien que cette méthode soit moins écologique, cela assurera une meilleure hygiène de votre lave-vaisselle et de vos assiettes.