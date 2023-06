Grand oral du BAC : son créateur révèle 7 astuces pour réussir l'épreuve

Le grand oral du bac approche à grands pas. Avant le jour J pour des milliers de candidats partout en France, l’un des créateurs de l’épreuve, Cyril Delhay, livre ses conseils pour un oral réussi.

Crédit : fizkes/ iStock

L’épreuve du grand oral aura lieu du lundi 19 juin au vendredi 30 juin. Deux semaines intenses en stress et en émotions pour les lycéens de terminale. Alors pour préparer au mieux cette épreuve, Cyril Delhay, professeur d’art oratoire à Sciences Po et co-créateur du grand oral, a donné sept conseils à suivre.

Pour rappel, les élèves doivent proposer deux questions au jury dans leurs matières de spécialités. L’une des deux questions sera choisie par les membres du jury. Puis, les élèves auront vingt minutes pour présenter à l’oral leur sujet avant que son projet d’orientation soit évoqué.

Sept conseils pour réussir son épreuve du grand oral

« L’idée était de donner un levier pour acquérir la compétence de parler en public. Parler, c’est partager. Le grand oral est un progrès social, il donne des outils pour acquérir cette compétence », explique aussi l’auteur de Je réussis mon grand oral du bac !

Et afin de réussir au mieux ce grand oral, Cyril Delhay donne les sept conseils à suivre.

Présenter le choix du sujet

Le professeur indique que la première impression est importante, notamment les 30 premières secondes de la présentation. Cyril Delhay conseille ainsi aux élèves d’expliquer pourquoi ils ont choisi leur sujet et ce qui a nourri sa documentation, sans oublier de ne pas s’enfermer dans sa discipline afin d’évoquer une idée générale.

S’entraîner avec sa classe

Cyril Delhay conseille de s’entraîner face à un public : amis, camarades de classe, professeurs… Ou seul en se filmant, par exemple. Il s’agit d’une bonne façon de s’entraîner à l’oral devant des personnes que l’on connaît et qui pourront faire des retours bienveillants sur la présentation de l’élève.

Se détendre

Même si cela semble compliqué, Cyril Delhay rappelle qu’il faut se détendre la veille de l’épreuve. « La veille de l’examen, en revanche, on va prendre l’air. Mieux vaut aller se balader, voir des amis, il faut se libérer l’esprit », explique-t-il pour nos confrères de Ouest France.

Maîtriser sa respiration pour combattre le stress

Crédit : dusanpetkovic/ iStock

Le pire ennemi lors de l’épreuve sera sans doute le stress. L’élève peut effectuer des exercices de respiration afin de rester calme et de ne pas se laisser envahir par le stress et l’angoisse. Cyril Delhay conseille de se créer des rituels comme les sportifs de haut niveau afin de faire abstraction du stress.

Ne pas utiliser trop de notes lors de l’examen

Pour aborder au mieux son oral, Cyril Delhay propose d’écrire son introduction et sa conclusion de façon à commencer et terminer l’épreuve sereinement. Pour le développement, il suggère plutôt d’écrire deux à quatre idées que le candidat évoquera devant le jury. Il faut être bref et aller droit au but, car 5 minutes passent très vite.

Capter le jury

« Concernant la position du corps, il faut être tonique et disponible, jouer avec son regard. À l’inverse, le candidat ne doit pas paraître mou, avec les mains dans les poches ou les bras croisés », résume Cyril Delhay. Il ne faut pas hésiter à marquer des pauses pour reprendre sa respiration et le fil de ses idées, ce qui permet aussi au jury de capter toutes les informations. Pour ce faire, l’élève peut faire des phrases simples et courtes.

Accepter d’avoir un trou de mémoire

Le candidat peut avoir soudainement un trou de mémoire et il n’a pas à s’en inquiéter. Cela arrive à tout le monde. Inutile de paniquer. En reprenant tranquillement sa respiration, le candidat pourra reprendre le cours de sa présentation. Réfléchir n’est pas un problème.