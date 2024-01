“Le fils du Concorde” : cet avion supersonique capable de voler à 1400 km/h est prêt à décoller

Avis aux amateurs de voyage, il sera bientôt possible de se rendre à New York depuis Londres en moins de 4 heures. Explications.

Et si vous pouviez vous rendre à New York en un temps record, depuis Londres ? C’était le pari fou qu'avait fait la NASA avec le lancement de son nouvel avion supersonique, le X-59. L’objectif ? Rallier Londres à New York en 3,5 heures.

Surnommé le “fils du Concorde”, cet avion supersonique silencieux est fascinant. Le 12 janvier dernier, la NASA a annoncé que l’avion était "prêt à voler” après plusieurs années de construction. Selon eux, l’avion pourrait effectuer son premier vol avec des passagers dans le courant de l’année 2024.



Crédit photo : X/NASA

Une prouesse de l’aviation

Dans un premier temps, des vols se feront surtout en phase de test au-dessus de plusieurs villes américaines afin de contrôler le son provoqué par l’avion. Bien que ce supersonique soit un véritable bijou, il n’est pas comparable au Concorde, capable à l’époque de voyager à 1350 mph (2000 km/h) contre 925 mph (1400 km/h), pour celui-ci.

Pour rappel, l'avion légendaire détient toujours le record du vol transatlantique commercial le plus rapide réalisé le 7 février 1996. Il avait relié Paris à New York en deux heures, 52 minutes et 59 secondes. Bluffant, n’est-ce pas ? Malheureusement, cet avion mythique s’était écrasé le 25 juillet 2000, juste après son décollage de l'aéroport Charles-de-Gaulle, après 27 ans d’exploitation. Un drame qui a valu le retrait de l'avion supersonique du marché.

Afin de vous donner un ordre d’idée, à ce jour, un vol classique reliant Londres et New York prend environ huit heures. Une vitesse hallucinante qui permettra d’offrir aux voyageurs de nouvelles perspectives de destinations. En attendant l’ouverture des vols en supersonique, reste toujours l’option des vols classiques.

Alors, que pensez-vous de cet avion supersonique ? Oseriez-vous monter à bord ?



Crédit photo : iStock