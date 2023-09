LEGO dévoile sa dernière maquette, une réplique exacte du Concorde de plus de 2000 pièces

C’est un objet qui devrait, à coup sûr, plaire aux passionnés d’aéronautique. L’entreprise danoise vient de dévoiler sa réplique fidèle de l’avion supersonique Concorde. Un sacré bijou de collection de plus de 2000 pièces.

LEGO aime faire plaisir à ses fans. L’entreprise danoise qui commercialise les plus célèbres briques est connue pour proposer des répliques de tableaux (La Vague de Hokusai ; La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh), de monuments (Le Taj Mahal ; La Statue de la Liberté) ou de décors de films (Harry Potter ; Batman ; Le Seigneur des Anneaux…). Une multitude d’idées et de possibilités pour le plus grand bonheur des fans.

Cette fois-ci, c’est au célèbre avion Concorde, conçu par Sud-Aviation (aujourd’hui Airbus) et British Aircraft Corporation en 1969 que LEGO rend hommage. En effet, la marque célèbre les 20 ans du dernier vol du Concorde qui a marqué le monde de l’aéronautique pour sa traversée fulgurante entre New York et Londres, en trois heures seulement.

Une maquette d’un mètre de long

Crédit photo : LEGO

Cette réplique du Concorde respecte à la lettre les plus fidèles détails de l’avion : la cabine, les commodités, le train d’atterrissage et un toit détachable. Cerise sur le gâteau, la réplique possède un support au nom de l’avion sur lequel disposer le Concorde à sa guise.

Le Concorde LEGO possède 2083 pièces, de quoi passer de longues et belles heures à construire l’avion. Ce dernier possède des dimensions qui plairont aux collectionneurs puisque la maquette mesure 15 centimètres de haut sur 17 centimètres de largeur mais surtout, elle mesure 1,05 mètres de longueur. De quoi l’exposer fièrement sur ses étagères.

Le produit est disponible depuis le 7 septembre dernier sur le site LEGO au prix de 199,99 euros.

Crédit photo : LEGO

