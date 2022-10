Cet avion pourrait bientôt permettre de rallier Londres à New York en seulement 80 minutes

Un projet d’avion étonnant pourrait diviser par plus de cinq la durée des vols transatlantiques. Imaginé par le designer espagnol Oscar Viñals, l’appareil futuriste nommé «Hyper Sting», pourrait bien transporter les voyageurs d'un endroit à l'autre en un temps record.

Crédit : Oscar Viñals

À voir aussi

L'idée repose sur une combinaison de systèmes nucléaires théoriques à fusion froide et de la technologie innovante Mach 3,5. Mach est le rapport entre la vitesse d'un corps et la vitesse du son - Mach 1 est la vitesse du son, Mach 2 est le double de la vitesse du son, et ainsi de suite. L'avion traverserait ainsi l'espace aérien à plus de 4 000 km/h, soit près de cinq fois la vitesse moyenne actuelle des avions commerciaux de transport de passagers qui mettent jusqu'à huit heures pour effectuer le trajet Londres-New York. Si les ingénieurs parvenaient à passer de la théorie à la pratique, l’avion ne mettrait que 80 minutes pour effectuer le trajet transatlantique.

Le Concorde, le dernier transporteur commercial supersonique, était propulsé par quatre turboréacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 et a effectué le trajet en un temps record de deux heures, 52 minutes et 59 secondes. Considéré comme l'évolution ultime de l'aviation, il a permis de condenser les voyages d'affaires en quelques jours, voire en seulement quelques heures. Le règne du Concorde sur le ciel a pris fin après plusieurs décennies d'exploitation lorsqu'il a été mis hors service en 2003, ce qui a contribué à un manque de demande dû à l'augmentation des coûts et au cas tragique de l'accident mortel de juillet 2000.

Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, la conception de l'Hyper Sting éclipse le Concorde. Capable d’accueillir 170 passagers, mesurant environ 100 mètres, soit plus de 30 mètres de plus que le Boeing 747-400 actuellement utilisé par de nombreuses compagnies aériennes dans le monde, et avec une envergure de 50 mètres, il serait sans aucun doute un véhicule ultra-moderne sur lequel il faudra compter dans les années à venir.

Crédit : Oscar Viñals

Crédit : Oscar Viñals

L’avion du futur ?

Si les conceptions d'Oscar sont pour l'instant théoriques, il explique que la durée des vols long-courriers est sans aucun doute appelée à se raccourcir avec l'arrivée sur le marché des nouvelles avancées de la technologie aéronautique. Ces dernières, particulièrement innovantes, sont actuellement réservées à l'armée, comme de nombreuses inventions avant de passer dans le domaine civil.

Bien que le concepteur, basé à Barcelone, estime que ce concept est une vision d'un avenir pas si lointain, des questions se posent cependant quant aux coûts de production nécessaires pour créer un tel jet, ce qui, comme mentionné précédent, avait conduit à la chute du Concorde. La vision d'Oscar est la dernière en date d'une série de créations aéronautiques révolutionnaires.

Crédit : Oscar Viñals

Crédit : Oscar Viñals