Cette femme a passé des années à croire qu'elle était pédophile avant de découvrir sa troublante condition médicale

Dans une interview exclusive accordée à The Sun, une jeune Britannique nommée Molly Lambert révèle comment un trouble mental, qu’elle vient de découvrir, l'avait amenée à croire « sincèrement » qu'elle était pédophile.

C’est peut-être ça “imaginer le pire”. Et le pire, c’est de l’imaginer sans le vouloir vraiment. Depuis ses 15 ans, Molly Lambert développe des pensées à caractère sexuel et violent, qu’elle ne comprend pas. D’autant plus qu’elles sont de nature pédophile comme elle l'a confié au média britannique The Sun dans une interview exclusive, publiée le 27 février dernier.

Ses pensées intrusives selon lesquelles elle pourrait être pédophile ont commencé lorsqu'elle a vu « une petite fille portant un haut court et une jupe courte et s'est dit » :

« « C'est bizarre pour une enfant de porter ça ». (...) Puis j'ai paniqué : « Pourquoi est-ce que je remarque ça ? Pourquoi est-ce que je pense à ça ? C'est une enfant. » (...) Je me souviens avoir pensé : « Oh mon Dieu, je suis une pédophile. Je n'oublierai jamais cette pensée. Ma vie est finie ».

Aujourd’hui âgée de 22 ans, elle se souvient ensuite avoir passé des mois à vivre dans un état de lutte ou de fuite, luttant pour manger, dormir ou être seule à cause de ses pensées.

Crédit photo : Molly Lambert

Six mois plus tard, elle se souvient avoir été à son travail dans un café près d'une piscine et avoir pensé « qu'il y avait des enfants ici et j'ai honnêtement pensé que je devrais me suicider sur le chemin du retour ».

Croyant qu'elle représentait une menace pour les enfants, Molly a changé de travail pour se tourner vers la vente au détail afin de les éviter, même si elle s'entendait très bien avec eux et se décrivait comme « aimant les enfants ».

En 2021, Molly Lambert tombe sur une vidéo sur TikTok parlant du TOC pédophile (un type de TOC dans lequel une personne a des pensées ou des images sexuelles non désirées concernant des enfants).

Crédit photo : Molly Lambert

Qu'est-ce que le TOC pédophile ?

Le TOC pédophile (trouble obsessionnel compulsif à thème pédophile) est une forme rare de TOC dans laquelle une personne manifeste une peur obsessionnelle d'être ou de devenir pédophile. Les pensées intrusives liées au TOC pédophile (ou P-OCD) peuvent souvent inclure :

- des pensées sexuelles intrusives et indésirables concernant des enfants;

- la crainte que les émotions positives envers les enfants soient en quelque sorte sexuelles;

- la crainte que le contact accidentel avec des enfants soit sexuel;

- la crainte que le fait de trouver un enfant mignon puisse être perçu comme sexuel.

Crédit photo : Molly Lambert

Selon le psychologue clinicien Federico Ferrarese, le trouble pédophile se caractérise par « des fantasmes, des pulsions ou des comportements sexuels récurrents et intenses impliquant des activités sexuelles avec des enfants prépubères » qui durent depuis six mois.

Le P-OCD est exactement le contraire, car les personnes atteintes de ce trouble sont horrifiées par leurs pensées et font tout leur possible pour éviter de les déclencher.

L'International OCD Foundation ajoute que le P-OCD est un trouble « d'anxiété et d'incertitude » et qu'une personne atteinte de ce trouble « n'est pas plus susceptible d'être pédophile qu'une personne qui ne souffre pas de P-OCD ».

Un diagnostic officiel après des années de souffrance

Molly, quant à elle, craignait d'avoir agressé sexuellement quelqu'un dans le passé, un autre symptôme lié au TOC-P.

« La honte était accablante, je me sentais comme un monstre. Je ne pouvais même pas parler à quelqu'un de ce que je vivais »

Pendant des années, Molly a souffert en silence, croyant que le TOC consistait à « nettoyer et ranger », jusqu'à ce qu'elle voie une vidéo TikTok en 2021 dans laquelle une fille expliquait avoir des symptômes similaires aux siens.

Se souvenant du moment où elle a appris le diagnostic, elle a déclaré :

« Le poids qui m'a été enlevé des épaules était incroyable. Je pensais que seuls les monstres avaient ça. »

Elle a commencé à faire des recherches sur cette maladie et, après une conversation déchirante avec ses parents, elle a reçu un diagnostic officiel en juillet 2025.

« Mon thérapeute m'a dit que c'était une chose horrible à vivre, mais que c'était beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Sortir tout cela de moi a été la partie la plus importante de mon parcours. J'avais l'impression d'être en guerre contre moi-même, mais maintenant je savais contre quoi je me battais. »

Molly souffre toujours de pensées intrusives, mais grâce à sa thérapie, son diagnostic est passé de grave à léger sur l'échelle diagnostique. La responsable des relations publiques numériques utilise désormais sa plateforme sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à cette maladie, malgré les réactions négatives auxquelles elle doit faire face.

« Je reçois beaucoup de haine, mais cette conversation est tellement importante pour les personnes qui souffrent en silence. Le plus effrayant, c'est le nombre de personnes qui ne sont peut-être plus là à cause de cela. Je me souviens avoir pensé que j'aurais 50 ans sans jamais échapper à ces pensées, ou que je serais morte. Parlez-en toujours à quelqu'un. Une fois que vous comprenez ce que c'est, vous réalisez que ce n'est pas vous. C'est le TOC. »

En France, ce TOC pédophile est considéré comme une “phobie d’impulsion”, qui est une peur intense de commettre l’irréparable comme l’agression sexuelle d’un enfant ou même le meurtre en général. Le premier pas vers un traitement est d’en parler.

Si vous avez entre 12 à 25 ans et avez besoin d’une écoute, vous pouvez appeler Fil Santé Jeunes au 0800 235 236 (écoute gratuite 7 jours sur 7 de 8 heures à minuit) ou parler sur le tchat de Fil Santé Jeunes (de 9 heures à 22 heures). Si vous ressentez des idées suicidaires ou êtes proche d’une personne qui en a, vous pouvez appeler le numéro national Souffrance et Prévention du Suicide au 31 14 (écoute gratuite et confidentielle 24h/24 et 7 jours sur 7).