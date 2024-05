Le prix du Kebab bientôt plafonné ? Avec l'inflation, la hausse des prix inquiète les consommateurs

Le prix d’un Kebab est-il trop cher ? Ces consommateurs allemands en sont persuadés et ont décidé de déposer une proposition de loi. Explications.

Ce sujet est très sérieux, et en aucun cas, il ne s’agit d’une mauvaise blague. Avec l’inflation qui sévit en Europe, la qualité de vie en prend un coup et il est de plus en plus difficile pour la population européenne de joindre les deux bouts. Cette inflation touche tous les secteurs et majoritairement celui de l’alimentaire. En Allemagne, cette hausse du coût de la vie s’est notamment répercutée sur le prix des kebabs. Un plat consommé par plus de 1,3 million de personnes dans le Pays chaque année.



Crédit : IStock

Le prix des kebabs s’est envolé…

Alors que le prix d'un kebab était avant instauré à environ trois euros, depuis plus de deux ans, le prix de ce sandwich a doublé, voire triplé. Laissant ses consommateurs fous de rage. Pour déguster un kébab en Allemagne, il faut désormais compter entre 7 euros et 10 euros. Oui, vous avez bien lu.

Pourquoi cette augmentation ? La hausse du prix des loyers, des matières premières et de l’énergie. Résultat : il faut bien que les propriétaires d’enseignes alimentaires s’y retrouvent. Face à ce triste constat de l’inflation, le parti anticapitaliste Die Linke, a déposé une proposition de loi, comme le rapporte le Huffington Post. Le but ? Plafonner le prix du kebab à 4,90€, voire 2,90€ pour les étudiants. D’ailleurs, cette inflation sur les kebabs porte même un nom : “donerflation”, “döner”, signifiant “grillade”.

Crédit : IStock

Un combat perdu d'avance ? C'est possible. Pour l’instant, le chancelier Allemand, Olaf Scholz, ne semble pas prêt à agir sur cette hausse du prix du kebab. Dans une récente interview, il a confié : “il est impossible de contrôler les prix de produits alimentaires dans une économie de marché.” Alors, qu’en pensez-vous ?