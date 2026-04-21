Le proviseur héroïque qui a maîtrisé un tireur dans son lycée couronné roi du bal de promo

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Captures d'écran

Kirk Moore, le proviseur américain qui s’est interposé face à un tireur pour sauver ses élèves, a été couronné roi du bal de promo après son geste héroïque.

Un proviseur de lycée à Pauls Valley, dans l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis, blessé à la jambe par balle alors qu’il neutralisait un tireur dans son établissement, a été couronné roi du bal de promo ce week-end.

Kirk MooreCrédit Photo : DR

Le proviseur héroïque couronné roi du lycée

Comme le rapporte The Independent, une vidéo touchante diffusée vendredi 18 avril montre des lycéens couronnant Kirk Moore, quelques semaines seulement après qu'il a désarmé un ancien élève qui projetait de commettre une fusillade de masse.

Sur ces images, on voit le proviseur traverser la foule et taper dans la main des élèves qui l’acclament, tandis que résonne « Hero » du groupe de metal Nickelback.

Cette séquence a suscité de nombreuses réactions empreintes d’émotion dans les commentaires.

Une personne a écrit :

« La définition même d’un héros à tous égards. Ces enfants étaient ses enfants ».

Une autre a indiqué :

La suite après cette vidéo

« C’est tellement réconfortant ! On a besoin de plus d’hommes courageux qui n’hésitent pas ! ».

Capture d'écran XCrédit Photo : Capture d'écran X

Une troisième a commenté :

« C’est formidable que les élèves aient fait cela en son honneur. C’est un héros. Il a neutralisé le tireur comme un joueur de football américain ».

Une tragédie évitée grâce à son intervention

Kirk Moore, 60 ans, a été salué pour son acte héroïque après avoir maîtrisé Victor Lee Hawkins, un ancien élève de 20 ans, entré dans le hall de l’établissement et ayant ouvert le feu avec une arme de poing.

Les faits se sont déroulés le 7 avril, aux alentours de 14h20. Les images de vidéosurveillance montrent le proviseur se jeter sur l’assaillant afin d’empêcher la fusillade.

Lors de cette intervention, le directeur a réussi à désarmer l’agresseur. Un assistant du personnel est alors intervenu pour l’aider à le maintenir jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Selon les autorités du comté de Garvin, le sang-froid de Kirk Moore a permis d’éviter une tragédie.

Victor Lee HawkinsCrédit Photo : OSBI

Après l’altercation, le sexagénaire a été transporté par avion à l’hôpital, où il a reçu les soins nécessaires pour ses blessures. Il a depuis annoncé son souhait de reprendre le travail.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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