Un proviseur héroïque touché par balle alors qu'il se jette sur un assaillant armé pour sauver ses élèves

Aux États-Unis, le proviseur d’un lycée a empêché une fusillade en maîtrisant un ancien élève armé.

Kirk Moore, proviseur d’un lycée à Pauls Valley, dans l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis, a été salué comme un héros après son intervention.

Grâce à un sang-froid remarquable, il a maîtrisé un ancien élève armé qui s’apprêtait à ouvrir le feu dans l’établissement.

Le proviseur intervient pour sauver les élèves

Comme le rapporte The Guardian, l’attaque s’est produite le 7 avril, aux alentours de 14h20.

Des images de vidéosurveillance montrent l’assaillant entrant sur le campus, une arme à la main. Il menace ensuite les personnes présentes dans le hall, dont un élève assis sur un banc.

De son côté, le proviseur a réalisé que quelque chose de grave était en train de se produire. Face à cette situation, il est sorti de son bureau et s’est précipité sur l’individu afin d’empêcher la fusillade.

Lors de cette intervention, le directeur a réussi à désarmer l’agresseur. Un assistant du personnel est alors intervenu pour l’aider à le maintenir jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Selon les autorités du comté de Garvin, le geste héroïque de Kirk Moore a permis d’éviter une tragédie.

« Les actions qu’il a menées ne me surprennent pas, mais elles sont incroyables. Il n’y a aucun doute pour moi qu’il a sauvé des vies », a déclaré Don May, chef de la police locale, à NBC News.

L’assaillant est un ancien élève

Blessé à la jambe droite, le chef d’établissement a été hospitalisé. Dans une déclaration relayée par la chaîne américaine, il a dit être reconnaissant pour « l’élan d’amour et de soutien » reçu.

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« Comme de nombreux enseignants à travers le pays, nous nous préparons à ce type de situation grâce à des formations et à une évaluation attentive des menaces (…) », a-t-il indiqué.

Il a ajouté être en « bonne santé et en convalescence » et se réjouir de pouvoir bientôt reprendre son travail.

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Le suspect, identifié comme Victor Lee Hawkins, âgé de 20 ans, avait obtenu son diplôme au lycée en 2025.

Il a été arrêté et placé en détention, sa caution ayant été fixée à un million de dollars. Il comparaîtra devant le tribunal le 8 mai prochain et est poursuivi pour tentative de meurtre par arme à feu, usage criminel d’une arme à feu et port d’arme lors d’un rassemblement public.

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Un jeune fasciné par les fusillades scolaires

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause serait obsédé par la fusillade survenue en 1999 au lycée de Columbine, dans le Colorado, qui avait fait douze morts parmi les élèves et un enseignant.

D’après Meric Mussett, agent spécial, Victor Lee Hawkins lui aurait confié vouloir « mener sa propre fusillade scolaire comme les tireurs de Columbine ».

« Hawkins n’aimait pas Kirk Moore, c’est pourquoi il s’est rendu dans l’établissement pour le tuer », a déclaré le policier.

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Toujours selon l’agent, le jeune homme s’est introduit dans les lieux avec deux pistolets semi-automatiques appartenant à son père, « avec l’intention de tuer des élèves, le personnel, puis lui-même ».

Il a tiré plusieurs coups de feu avant d’être désarmé par le proviseur et un autre membre du personnel venu lui prêter main-forte. Personne n’a été blessé, à l’exception du directeur. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer les soins médicaux de Kirk Moore. Celle-ci a déjà réuni la somme de 15 840 dollars (environ 13 446 euros).