Lors d'une cérémonie émouvante, une étudiante en médecine reçoit la blouse blanche de son frère médecin

Aux États-Unis, une étudiante en médecine a reçu la blouse blanche de son frère, lui aussi médecin, lors d’une cérémonie émouvante.

Maria Cielito Robles est une jeune femme qui a vécu aux Philippines quand elle était petite avec son frère et sa mère. La petite famille vivait dans la pauvreté jusqu’à ce que la mère soit recrutée comme infirmière aux États-Unis. Ainsi, Maria a déménagé dans un autre pays à l’âge de 8 ans.

Crédit photo : Maria Cielito Robles

Depuis toute petite, Maria a toujours eu le rêve de devenir médecin. Elle s’est alors engagée dans des études de médecine, avant d’abandonner son rêve après une première année trop difficile. Cependant, la jeune femme a repris espoir et a décidé de retenter sa chance.

Elle a finalement réussi ses études et a pu participer à la cérémonie de la blouse blanche, pendant laquelle les futurs médecins reçoivent la blouse d’un autre médecin déjà actif. Ce moment est un véritable rite de passage pour tous les étudiants qui s’engagent à devenir médecins et prêtent serment.

« Pour moi, arriver enfin à cette cérémonie de la blouse blanche qui symbolise le début de votre formation médicale, a été un moment si spécial. Cela montre qu’il ne faut pas abandonner. Même si pendant de nombreuses années j’ai eu beaucoup de doutes et d’insécurité, je suis fière de savoir que je suis encore capable de poursuivre ce rêve », a déclaré Maria.

Elle reçoit la blouse blanche de son frère

Crédit photo : Maria Cielito Robles

Le 20 août dernier, cette cérémonie de la blouse blanche a été très émouvante pour Maria. En effet, la jeune femme a reçu la blouse de son grand frère, qui est assistant médical. Cet acte a touché toute la famille.

« C’était un moment si spécial de recevoir la blouse de mon grand frère pour ma cérémonie. Nous avons parcouru un long chemin depuis la vie dans notre cabane aux Philippines. Dans mon école, vous pouvez demander quelqu’un de spécial pour la cérémonie, un membre de la famille ou quelqu’un avec qui vous avez une relation proche qui a un doctorat ou un diplôme en soins de santé. Comme mon frère est assistant personnel, j’ai pensé que ce serait vraiment spécial de le choisir, surtout parce que nous avons eu une relation très proche », a-t-elle confié.

Crédit photo : Maria Cielito Robles

Maria et son frère ont vécu ensemble quand ce dernier était en dernière année de médecine et que Maria postulait pour entrer dans l’école. Aujourd’hui, elle rêve d’être médecin militaire et s’est engagée dans la marine américaine. Ainsi, elle bénéficie d’un programme de bourse d’étude qui va lui permettre de payer sa formation médicale en échange de services.