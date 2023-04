Dangereuses pour la santé, ces chips «les plus fortes du monde» retirées de la vente par un hypermarché

Sur TikTok, un challenge consiste à manger une chips considérée comme la plus forte au monde. Seulement voilà, ce challenge très populaire chez les ados s’avère très dangereux pour la santé, à tel point qu’un hypermarché Auchan a décidé de les retirer de la vente.

Depuis plusieurs mois, un défi alimentaire agite les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur TikTok où les internautes adorent s’inventer des challenges plus fous, voire dangereux, les uns que les autres.

Ce challenge, initialement baptisé “One Chip Challenge” aux États-Unis, est devenu le “Hot Chip Challenge” après sa commercialisation en Europe. Il consiste à manger une chips extrêmement pimentée, vendue comme la chips “la plus forte du monde”. Un défi a priori inoffensif au premier abord qui peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé.

Crédit photo : YouTube / Kwasior Official

En effet, il suffit de se référer à l’échelle de Scoville, qui permet de mesurer la force d’un piment, pour s’en rendre compte. Par exemple, le piment d’Espelette que l’on aime tous déguster atteint entre 1000 et 3000 unités, quand le Tabasco se situe entre 2500 et 5000 unités.

Le piment oiseau, l’un des plus forts au monde, est estimé entre 30 000 et 60 000. Mais les deux piments les plus forts, avec lesquels sont fabriquées les fameuses chips sont encore très loin devant. Le Carolina Reaper et le Trinidad Moruga Scorpion sont notés entre 1,4 et 2,2 millions sur l’échelle de Scoville.

Une chips qu’il ne faut même pas toucher à mains nues

Ces piments extrêmement forts épicent donc les chips utilisés pour le “Hot Chip Challenge” et sur TikTok, les internautes se filment en train de les goûter. Le paquet, vendu une dizaine d’euros, ne contient pourtant qu'une seule chips et même une paire de gants pour ne pas la toucher à mains nues. En effet, le contact de la peau ou des yeux avec le produit peut causer des brûlures ou des réactions cutanées.

Il est donc facile de deviner que manger une seule de ces chips est donc très dangereux pour la santé. Au regard des vidéos, où on voit le visage de la personne devenir rapidement rouge, tandis qu'elle commence à se sentir très mal face à la force du produit.

Le fabricant parle d’une “expérience unique dont la plupart des gens se souviennent toute leur vie”, avec une “brûlure” pouvant durer de “5 à 10 minutes”. Seulement voilà, pourtant averties, les personnes prennent le risque de jouer littéralement avec le feu.

Un jeu dangereux qui a poussé un hypermarché Auchan, situé à Farébersviller, en Moselle, à retirer le produit de ses rayons, seulement un mois après le début de sa commercialisation.

Un hypermarché retire la “Hot Chips Challenge” de la vente

"Après quelques jours de commercialisation, on s’est rendu compte que cette chips faisait l’objet de jeux sur les réseaux sociaux. Les jeunes se mettaient dans des états que je qualifie de dangereux. On ignorait complètement les effets que pouvait avoir cette chips” explique l’hypermarché sur sa page Facebook.

S’ils ont, dans un premier temps, affiché des messages de prévention dans les rayons, cela n’a pas atténué le succès de ces chips. Ainsi, ils ont décidé de la retirer une bonne fois pour toutes.

Pourtant, malgré sa dangerosité pour la santé, le “Hot Chip Challenge”, qui est aussi le nom de la chips, est légal à la vente et est disponible en ligne. La marque qui commercialise la chips minimise même les dégâts qu’elle peut avoir sur la santé : “Il est possible que vous ayez une vision floue, plus de mal à respirer et que vous soyez en sueur” indique-t-elle sur son site.

Seuls les enfants et les femmes enceintes sont invités à ne pas en consommer. Mais sinon, les autres consommateurs sont bien invités à participer au challenge, à se filmer et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, pour participer à un concours et gagner un iPhone.

Crédit photo : Captures d'écran TikTok

En réalité, selon une médecin, Magali Labadie, cheffe de service au centre antipoison et toxicologie au CHU de Bordeaux, ce type de produits peut provoquer “une irritation et une sensation de brûlure intense” et les douleurs peuvent même entraîner un “malaise vagal”, voire un “choc anaphylactique” chez une personne allergique.