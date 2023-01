« Challenge de l'enveloppe » : ce nouveau défi TikTok peut vous faire économiser jusqu'à 5 000 euros

Sur TikTok, un nouveau défi est à la mode : il consiste à placer de l’argent dans 100 enveloppes différentes, afin de l’économiser. On vous explique comment cela fonctionne.

Vous souhaitez économiser de l’argent mais vous ne savez pas comment faire ? Vous préférez utiliser une autre méthode plutôt que de placer des billets dans une tirelire ? Nous avons peut-être la solution.

Sur TikTok, un nouveau défi appelé « le challenge de l’enveloppe » est actuellement à la mode, puisqu’il a été vu plus de 150 millions de fois sur le réseau social.

Ce défi permettrait d’économiser jusqu’à 5 000 euros. Le principe ? Placer de l’argent dans des enveloppes étiquetées pendant 100 jours. Cette méthode permet de faire des économies petit à petit, de manière constante.

Économiser jusqu’à 5 000 euros

Pour réaliser le défi, vous devez numéroter des enveloppes de 1 à 100. Chaque jour, vous remplissez chronologiquement les enveloppes avec de l'argent, selon le montant indiqué.

Ainsi, le premier jour, vous déposerez 1 euro dans l’enveloppe. Le deuxième jour, vous mettrez 2 euros dans l’enveloppe numéro 2, et ainsi de suite. Vous l’aurez compris : plus le temps passe, plus le montant à mettre dans l’enveloppe augmente. Le dernier jour, vous devrez déposer 100 euros dans la dernière enveloppe. À terme, vous pourriez économiser jusqu’à 5 000 euros.

Cette astuce a été testée et approuvée par Jasmine Taylor, qui a déjà terminé le défi trois fois, ce qui lui a permis d’économiser plus de 15 000 euros. Ainsi, elle a pu rembourser ses prêts étudiants, placer de l’argent pour sa retraite et créer un acompte pour sa maison. La jeune femme conseille aux personnes qui n’ont pas beaucoup de budget de mettre de l’argent de côté dans des enveloppes deux fois par semaine, plutôt que tous les jours.

« Le défi peut sembler intimidant au début, mais une fois que vous vous êtes lancés, vous commencez à voir l’argent s’accumuler et vous voyez que c’est un moyen amusant, moins monotone et efficace d’économiser votre argent », a-t-elle affirmé.

Placer son argent à la banque

Mais que vaut vraiment ce défi ? Selon les experts financiers, mettre de l’argent dans des enveloppes est une bonne idée pour se motiver, mais ce n’est pas la meilleure méthode à suivre pour économiser de l’argent.

« C’est une façon créative d’économiser de l’argent, mais avoir de l’argent entreposé, c’est comme l’enterrer dans votre jardin ou sous votre matelas. Il perd potentiellement de sa valeur à un taux de 6,5% par an », a expliqué Patrick Di Cesare, instructeur certifié en éducation financière.

Ainsi, il serait préférable de placer de l’argent sur un compte épargne, à la banque, plutôt que dans des enveloppes. Cela vous permettrait de profiter des intérêts. Cependant, vous pouvez tout à fait suivre le défi TikTok et placer votre argent économisé sur un compte par la suite pour profiter des rendements.

Quoi qu’il en soit, ce défi reste une méthode originale et créative pour mettre de l’argent de côté, et procure une grande satisfaction une fois les 100 jours passés.