Marié depuis 91 ans, ce couple a 64 petits-enfants et est toujours fou amoureux

91 ans de mariage, 11 enfants et 64 petits-enfants : un beau palmarès pour le couple le plus vieux du monde. Amoureux toute leur vie, Zacharie et Shama’a ont dévoilé le secret d’un couple qui dure.

Quel est le secret d’un couple qui dure ? Voici une question que de nombreuses personnes se sont déjà posées face à une relation qui ne marchait pas. Pour y répondre, qui de mieux que le couple le plus vieux du monde ?

Zacharie et Shama’a sont mariés depuis 91 ans et sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Nés au Yémen, ils ont vécu toute leur vie ensemble et se sont mariés très jeunes car ils étaient tous les deux de confession juive et avaient l’interdiction de se marier en dehors de leur communauté.

Le couple a affronté de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. Zacharie et Shama’a ont vécu dans la pauvreté et n’avaient pas de toit quand ils se sont mariés. Ils ont été obligés de nettoyer une grange pour y vivre de façon temporaire. Ils ont également survécu à la persécution et l’antisémitisme. Enfin, les deux orphelins ont tous les deux perdu leurs parents très jeunes et ont subi le même chagrin.

Ils fêtent leurs 91 ans de mariage

Toutes ces difficultés ont soudé les deux époux, qui ont surmonté les épreuves main dans la main. Une grande complicité et une forte empathie sont nées entre les amoureux. Heureusement, ils ont également connu de grands moments de bonheur puisqu’ils ont eu 11 enfants et 64 petits-enfants. Aujourd’hui, Zacharie et Shana’a fêtent leurs 91 ans de mariage et sont comblés d’amour dans leur grande famille.

Mais quel est le secret d’un amour si long ? Pour le couple, il faut avant tout ne jamais prendre l’autre pour acquis. Il faut toujours se battre pour préserver son amour. De plus, Zacharie et Shana’a portent tous les deux un regard extrêmement bienveillant l’un sur l’autre et ont gardé leur âme d’enfant, ce qui fait toute la magie de leur relation.