Marseille : des jeunes ont secouru des policiers coincés dans une voiture renversée en remettant le véhicule sur ses roues

Suite à un accident de la circulation entre un tramway et une voiture de police à Marseille, une dizaine de jeunes s’est mobilisée pour secourir les policiers et remettre le véhicule sur ses roues.

Lundi 11 avril, dans l’après-midi, un accident de la circulation a eu lieu à Marseille, dans le 5ème arrondissement. Des policiers, appelés en renfort sur une intervention, conduisaient à vive allure dans la ville avec le gyrophare allumé, quand ils ont percuté un tramway.

À voir aussi

Crédit photo : @mvalet_officiel

« Les policiers avaient enclenché le gyrophare mais le tram ne les avait pas vus. Arrivée au croisement, la police a essayé de l’esquiver mais c’était trop tard… Le tram a tapé la voiture à l’arrière et elle s’est couchée sur le sol » a expliqué un témoin interrogé par Actu Marseille.

Ainsi, la voiture de police s’est retournée et s’est couchée sur le flanc, laissant les policiers bloqués à l’intérieur.

Des jeunes Marseillais aident les policiers

Pour les aider, une dizaine de jeunes se sont mobilisés et ont réussi à remettre le véhicule sur ses roues, avant de sortir les policiers du véhicule pour s’assurer qu’ils étaient indemnes. Ces derniers ont été transportés à l’hôpital de Marseille, mais aucun blessé n’a été signalé.

Une belle leçon de civisme!

Merci aux passants qui sont venus aider la #Police municipale de #Marseille.

Alors qu’une voiture de #Police était retournée avec des #policiers coincés à l'intérieur, ces témoins n'ont pas hésité à les aider .

Bravo à eux.#Darmanin pic.twitter.com/qQHUaIBA52 — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) April 11, 2022

Cette scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Ce geste de solidarité et d’entraide a beaucoup fait réagir et a reçu de nombreuses félicitations de la part des internautes.

« Une belle leçon de civisme ! Merci aux passants qui sont venus aider la police municipale de Marseille. C’est une belle action, cela montre que la police n’est pas détestée comme certains politiques ou certaines personnes veulent bien le faire croire. Là, on a une démonstration de ce que doit être le civisme » a commenté Matthieu Valet, porte-parole du syndicat des commissaires de police.

Cette vidéo est une belle preuve d’entraide qui reste rare dans la ville. Dimanche, une autre vidéo a été publiée, où l’on pouvait voir des Marseillais attaquer des policiers en jetant des pavés de béton sur leur voiture.