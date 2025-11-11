Miss Univers : deux candidates de plus de 40 ans vont tenter leur chance, une première dans le concours

Le concours de Miss Univers aura lieu le 21 novembre prochain. Cette année, deux candidates de plus de 40 ans vont tenter leur chance, une grande première.

Les conditions pour participer aux élections des Miss évoluent. Désormais, les femmes mariées ou mères de familles et les femmes tatouées peuvent s’inscrire au concours de beauté. C’est également le cas des femmes transgenres “avec changement d’état civil”. En 2022, une femme transgenre a tenté sa chance pour devenir Miss France, une grande première dans le concours.

Mais ce n’est pas tout. Il n’y a désormais plus de limite d’âge pour s’inscrire au concours de beauté. Cette année, lors de l’élection des candidates à Miss France 2026, une femme de 44 ans a notamment tenté sa chance pour être Miss Corse.

Deux Miss de 42 ans

Si les critères évoluent dans le concours Miss France, c’est également le cas pour Miss Univers. Cette année, la 74ème édition du concours aura lieu le 21 novembre en Thaïlande. Et cette édition sera marquée par une grande première puisque deux femmes âgées de plus de 40 ans vont tenter leur chance.

C’est le cas de Nicole Visser Peiliker, Miss Bonaire, âgée de 42 ans, mariée et mère de quatre enfants. Il y a deux ans, elle a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques. Selon BFMTV, elle souhaite devenir Miss Univers pour mettre en lumière sa maladie et militer pour un meilleur accompagnement des malades.

Miss BonaireCrédit photo : @nicolepeiliker / Instagram

La seconde Miss est Solange Keita, Miss Rwanda. Egalement âgée de 42 ans, elle est mère de triplées et est la première femme à représenter le Rwanda dans le concours. Il y a quelques années, elle a fui le génocide des Tutsis et s’est installée au Canada, en vivant plusieurs mois dans un camp de réfugiés. Ambassadrice de l’UNICEF, elle milite pour la paix et une meilleure inclusion des femmes.

Miss RwandaCrédit photo : @misssolange / Instagram

Le record d’âge battu

Ces deux candidates sont les plus âgées à participer à Miss Univers puisqu’elles ont battu le record d’âge, auparavant détenu par Béatrice Njoya, Miss Malte 2024, qui avait 40 ans.

Cette année, Miss Bonaire et Miss Rwanda feront partie des 127 participantes à Miss Univers. La France sera quant à elle représentée par Eve Gilles, Miss France 2024.

Source : BFMTV
