Né à quelques jours de la Saint-Valentin, ce bébé a une adorable tache de naissance en forme de coeur sur le ventre

Jorgia, un bébé qui a vu le jour en février, est né avec une tache de naissance en forme de cœur sur son ventre. Une particularité étonnante pour un bébé né à quelques jours de la Saint-Valentin.

Le 22 février 2022, un bébé est né à quelques jours de la Saint-Valentin, via une césarienne. Comparé à Cupidon, l’enfant est né avec une tache de naissance en forme de coeur sur le ventre, sur le côté gauche, près de son nombril.

Crédit photo : Caters News Agency

« Nous savions que nous allions avoir une fille. Le pédiatre a été étonné quand il a remarqué la marque rouge sur le petit ventre de Jorgia. Quand elle est née, ce n’était qu’une petite marque rouge, mais en forme de cœur parfaite », a confié la mère de l’enfant.

Une tache de naissance en forme de coeur

Cette particularité amusante a créé la surprise auprès des parents de Jorgia et des sages-femmes. Les médecins ont affirmé aux parents du nouveau-né que la tache de naissance en forme de cœur pourrait disparaître avec l’âge. Cependant, Jorgia a aujourd’hui un an et sa tache est toujours aussi visible, puisqu’elle grandit en même temps que l’enfant.

« Elle est connue sous le nom de ''la petite fille au cœur d’amour parfait'', et nous sommes reconnaissants qu’il n’y ait pas de problèmes médicaux à ce sujet. C’est juste une partie belle et unique d’elle », a affirmé la mère de Jorgia.

Crédit photo : Caters News Agency

Les taches de naissance sont très courantes, et la plupart d’entre elles sont bénignes et ne nécessitent aucun traitement. Cependant, certaines doivent être traitées si elles posent des problèmes de santé, ce qui n’est pas le cas de celle de Jorgia.

Pour s’accorder avec sa fille, sa mère a décidé de se faire tatouer un petit cœur rouge sur le côté gauche de son ventre, en imitant la tache de naissance.

Crédit photo : Caters News Agency