Avec son gâteau en forme de sein, cette boulangerie connaît un grand succès à l'occasion d'Octobre rose

En Normandie, des boulangers ont décidé de vendre un gâteau en forme de sein pour octobre rose. L’opération solidaire, qui se terminera fin octobre, connaît un grand succès.

Pendant le mois d’octobre, de nombreux événements s’organisent partout en France pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Des opérations solidaires, et parfois insolites, sont menées dans de nombreuses villes du pays pour octobre rose, comme c’est le cas à Yvetot, en Normandie.

Dans ce village, la boulangerie Pouchin-Blondel commercialise un gâteau pas comme les autres. Les pâtissiers ont en effet créé un gâteau en forme de sein.

Un gâteau en forme de sein

Pour créer leur pâtisserie, les cuisiniers ont préparé une base de sablé breton craquant au citron, qu’ils ont recouvert d’une compotée et d’une mousse de framboise pour former un dôme. Au sommet, ils ont rajouté de la pâte à sucre pour former le mamelon et ainsi créer un gâteau en forme de sein.

Crédit photo : Boulangerie Pouchin-Blondel

« Je me suis dit que ce serait bien que l’on fasse un gâteau pour octobre rose. Je voulais faire quelque chose d’immédiatement identifiable », a expliqué Sébastien Pouchin, le boulanger à la tête de la boutique.

Un grand succès pour octobre rose

Si les gérants de la boulangerie ont eu cette idée, c’est parce que l’une de leurs clientes a été victime d’un cancer du sein l’année dernière. La femme avait le même âge que la gérante de la boulangerie, qui été bouleversée par la nouvelle. Une partie des bénéfices récoltés par les boulangers sera reversée au centre de lutte contre le cancer Henri-Becquerel, à Rouen.

Crédit photo : iStock

L’opération menée à la boulangerie connaît un grand succès à Yvetot. De nombreux clients se rendent dans la boutique et se laissent convaincre par cette pâtisserie solidaire. En une matinée, 70 gâteaux ont été vendus et les boulangers ont reçu de nombreuses félicitations de la part de leurs clients. Si vous habitez dans la région, vous avez jusqu’à la fin du mois d’octobre pour en profiter.