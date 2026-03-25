Paris : une adolescente de 13 ans fugue, elle est retrouvée nue dans le lit d'un homme de 34 ans... qui l'aurait crue majeure

La disparition d’une adolescente a mobilisé les enquêteurs à Paris. Ils ont retrouvé la trace de la jeune fille dans un appartement alors qu'elle se trouvait nue dans le lit d’un inconnu, de 20 ans son aîné.

Une disparition qui ressemble à une fugue

Ce week-end, une jeune adolescente de 13 ans a été portée disparue. Ce sont ses parents qui ont donné l’alerte quand ils se sont aperçus qu’elle avait disparu de leur domicile de Seine-et-Marne dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars, rapportent nos confrères du Parisien.

Les parents ont d’abord pensé à une fugue et ont prévenu les gendarmes. L’enquête a commencé et pris un nouveau tournant le lendemain. Le parquet de Paris a indiqué que le téléphone de l’adolescente avait été localisé dans un appartement du XIXème arrondissement de la capitale. Des interrogations se sont élevées quand les enquêteurs ont découvert qu’un homme de 34 ans y vivait.

L’adolescente retrouvée dans le lit d’un homme de 20 ans son aîné

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Image d'illustration. Crédit photo : Franck Legros/ iStock

C’est dans la nuit du dimanche au lundi, à 5 heures du matin, que les policiers se sont rendus dans cet appartement de Belleville, situé au rez-de-chaussée. C’est là qu’ils ont aperçu l’adolescente nue dans un lit à côté d’un homme, les poussant à entrer dans l’appartement.

« La jeune fille disparue a été retrouvée en état de choc », a indiqué une source policière. Naturellement, l’homme a été placé en garde à vue « avec notification différée des droits dans l’attente de son dégrisement ». Une enquête pour séquestration a été confiée à la brigade de protection des mineurs (BPM), poursuivent nos confrères.

Selon le ministère public, cela faisait plusieurs semaines que les deux personnes échangeaient sur un site de rencontre. L’adolescente aurait fait croire qu’elle était majeure avant leur rendez-vous. L’enquête se poursuit.