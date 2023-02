En couple avec un homme qui la bat, elle fuit avec ses 4 enfants et bâtit une maison seule, à l'aide de tutos vidéos

Portrait d’une femme inspirante qui a connu le pire avant de se relever courageusement.

Vous n’avez certainement jamais entendu parler de Cara Brookins. Et pourtant, cette Américaine, originaire du Wisconsin, gagne à être connue car elle est un exemple de résilience et de courage.

Son histoire est une réelle source d’inspiration pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’émanciper et se sortir d’une situation abominable.

Cara a ainsi connu l’enfer des violences conjugales mais elle a su s’en relever pour en faire une force qui lui a permis de déplacer des montagnes.

Piégée dans une relation toxique avec un homme qui la battait, elle a finalement trouvé le courage de fuir un jour avec ses quatre enfants, puis elle a bâti sa nouvelle maison, toute seule, avec l’aide de tutos YouTube.

Elle quitte son mari violent et fuit avec ses enfants, puis se construit sa propre maison

Cette histoire incroyable, qui remonte à plusieurs années, a fait l’objet d’un livre intitulé « Rise : How a House Built a Family » (« Comment une maison a construit une famille »), publié en 2017.

Tout commence lorsque Cara parvient enfin à échapper à l’emprise de son mari violent. Livrée à elle-même, elle va alors tout faire pour offrir une vie meilleure à sa famille.

« Mes enfants et moi tentions de nous en sortir par nous-mêmes quand j’ai eu une folle idée. A cette époque, mes enfants étaient âgés de 17, 15, 11 et 2 ans, et ils avaient été tirés vers le bas tant de fois que je savais qu’ils avaient besoin d’un truc énorme autant que j’en avais besoin. Pour faire court, nous avons construit notre propre maison », raconte ainsi Cara sur son blog.

I had a 9month construction loan. After work and weekends. We put in 20hr days for Inkwell Manor! @shearoc https://t.co/myDew7LHhO pic.twitter.com/BexXeNoSrC — Cara Brookins (@cmbrookins) January 16, 2017

Un pari qui n’était pas gagné d’avance car elle ne disposait que de peu d’argent et n’avait aucune compétence en la matière. Pourtant, Cara s’est jetée à l’eau en ayant le coup de cœur pour une… ruine.

« Je me suis arrêtée et je suis sortie pour la regarder et j’ai pu voir à l’intérieur. Je me suis dit : ‘Je parie que je pourrais la remettre en état si j’essayais vraiment’ », explique-t-elle.

Et de cette réflexion un peu folle est né le projet d’une vie !

« Quand j’ai eu cette idée, tout le monde m’a dit que j’étais folle. Et à chaque fois que j’entendais l’avis des gens, j’étais sincèrement choquée. Parce que lorsque je regardais ma famille, qui était brisée, apeurée, réduite, je savais que la seule façon d’avancer était ce projet. Et je n’ai jamais douté une seule minute que nous pourrions y arriver », confie-t-elle.

« Nous savions que ça allait être difficile (…) Mais nous n’avions aucune idée de l’ampleur de la tâche », poursuit Cara.

Cette dernière a donc dû tout apprendre à l’aide notamment de tutoriels en ligne.

« En 2008, YouTube n’était pas organisé. Il s’agissait principalement de vidéos amateurs », rappelle-t-elle.

Finalement après 9 longs mois de travaux et de cours de bricolage, Cara a pu offrir à sa petite famille une nouvelle maison qu’elle a baptisée « Inkwell Manor », dans laquelle chacun des enfants a sa propre chambre.

Une formidable récompense pour Cara qui a toujours cru en ce rêve impossible.

« Nos orteils ont gelé quand nous transportions du béton dans la brouette, nous souffrions du dos à force de nous plier en quatre, et nous avons transpiré et survécu aux démangeaisons pendant que nous posions la fibre de verre. Mais si c’était dur, c’est à ce moment-là que nous avons reconstruit notre famille », conclut-elle.

Une leçon de vie !