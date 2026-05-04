Deux frères pompiers hors service sauvent une mère et son fils d'un lac gelé

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Les pompiers de Cary, Ben Delatorre, Cody Delatorre et Kyler Ochab

Aux États-Unis, deux frères pompiers hors service ont sauvé la vie d’une mère et de son fils tombés dans un lac gelé. Ils ont été récompensés pour leur acte de bravoure.

C’est ce qu’on appelle être au bon endroit au bon moment.

En début d’année, deux frères, tous deux pompiers, ont secouru une mère et son fils tombés dans un lac de l’Illinois, aux États-Unis.

Le duo est intervenu alors qu’il n’était pas en service, rapporte le magazine People. Sans leur réaction rapide, l’incident aurait pu prendre une tournure tragique.

Image du sauvetageCrédit Photo : Cary Fire Protection District/Facebook

Le hasard réunit deux frères pompiers au bon moment

Les faits se sont produits le 13 janvier, vers 16 h 38, près du lac Killarney. Les autorités locales ont reçu un appel signalant deux personnes en train de crier à l’aide sur l’étendue d’eau.

Une femme et un adolescent, identifiés par la suite comme une mère et son fils, étaient tombés à travers la glace alors qu’ils pratiquaient la pêche sur glace, à environ 20 mètres du rivage.

Lac KillarneyCrédit Photo : CNN

Cody Delatorre, habitant et pompier hors service, a reçu une alerte pour un sauvetage aquatique et a été l’un des premiers sur place.

« J’ai vu l’adresse et je me suis dit :’’Oh, c’est juste à côté.’’ Ensuite, j’ai vu les deux personnes dans l’eau. Au début, je me demandais comment j’allais réussir à sortir deux personnes de l’eau tout seul », se souvient-il auprès de CNN.

Dans la foulée, le secouriste a aperçu son frère Ben, lui aussi pompier hors service au moment des faits dans la rue et l’a interpellé. Cette coïncidence leur a permis de commencer le sauvetage au bord du lac.

Un sauvetage périlleux sur la glace

La suite après cette vidéo

Les deux frères pompiers sont intervenus sur la glace pour secourir les victimes. Ils ont utilisé une rallonge électrique pour tenter de les rapprocher de la rive. Une opération qui s’est avérée très délicate.

« J’ai entendu la glace craquer, alors je me suis mis à genoux et j’ai commencé à répartir mon poids pour éviter de la casser et tomber immédiatement », raconte Ben.

Il a réussi à sortir l’adolescent de l’eau, tandis que Cody a chuté en essayant de sauver la mère. Peu après, les secours sont arrivés sur place. Le pompier Kyler Ochab s’est alors équipé pour leur porter assistance. Par chance, la femme a pu être sauvée à temps.

Ben, Cary Delatorre et Kyler OchabCrédit Photo : CNN

Au total, l’intervention a duré environ huit minutes. Les deux victimes, ainsi qu’un voisin qui était lui aussi tombé à travers la glace en tentant de participer au sauvetage, ont été transportés vers des hôpitaux locaux pour des blessures légères.

Le duo salué pour sa bravoure

Le 23 février, le service de protection contre les incendies de Cary a décerné aux frères Delatorre et à Kyler Ochab un prix de sauvetage, en reconnaissance de leur héroïsme

« Leurs actions coordonnées et leur courage face au danger ont été essentielles pour sauver des vies et aboutir à une issue favorable », a indiqué la caserne dans une publication sur les réseaux sociaux.

Les trois pompiers et les deux victimesCrédit Photo : Cary Fire Protection District/Facebook

Lors de la cérémonie, les héros sans cape ont échangé avec la mère et son fils. Des retrouvailles placées sous le signe de l’émotion.

« Les voir vivants et en bonne santé, sans blessures, c’est vraiment une issue positive et un très bon sentiment de savoir que tout s’est bien terminé », a confié Cody.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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