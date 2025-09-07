Des recruteurs révèlent les meilleures questions posées en entretien d'embauche (et comment y répondre)

Un entretien d'embauche

Il n’est pas toujours facile de se préparer à un entretien d’embauche. Pour vous aider, des recruteurs révèlent les meilleures questions posées par les employeurs, et comment y répondre.

Les entretiens d’embauche peuvent être très moment très stressants car il est important de répondre clairement aux questions du recruteur. Pour optimiser vos chances de décrocher un emploi, vous devez faire attention à ce que vous dites et éviter ces phrases à ne surtout pas dire en entretien d’embauche.

Pour vous aider à vous préparer, des recruteurs ont révélé les meilleures questions posées en entretien d’embauche, et comment y répondre. En effet, certains recruteurs s’éloignent des questions classiques - comme “Quels sont vos points faibles ?” - et privilégient d’autres questions plus pointues, qui incitent les candidats à réfléchir et révèlent leur façon de penser et leurs valeurs.

“Je crois que la magie opère au-delà du CV, c’est pourquoi mes questions visent à explorer le “comment” et le “pourquoi" de leur parcours, et pas seulement le ‘quoi’”, a expliqué Victoria Ashton, vice-présidente principale des ressources humaines chez Lob, à Quartz.

Des questions à préparer

Parmi ces questions révélatrices, on retrouve celle-ci : “Quel impact aurez-vous sur votre équipe ?” Cette question montre comment le candidat va se comporter socialement. Vous pouvez répondre que vous comprenez l’importance du travail en équipe et que vous vous engagerez à montrer l’exemple.

“Imaginez que le champ d’action ait augmenté, mais que les ressources n’aient pas augmenté ; que feriez-vous ?” Cette question est posée pour savoir si le candidat sait gérer ses priorités. N’hésitez pas à parler de vos compétences et à citer un cas pratique pour répondre à cette question.

“Qu’est-ce qui vous amène ici aujourd’hui ?” La plupart des candidats répondent à cette question en abordant leurs objectifs de vie, les épreuves qu’ils ont pu surmonter et leurs valeurs. Jouez la carte de l’honnêteté. Enfin, la question : “Comment recevez-vous les commentaires négatifs ?” est une question fréquemment posée pour connaître la réaction d’un candidat face à une mauvaise nouvelle.

Une fois l’entretien d’embauche terminé, suivez cette astuce afin d’augmenter vos chances de décrocher le job. En suivant tous ces conseils, vous optimiserez vos chances d’être sélectionné pour l’emploi souhaité.

