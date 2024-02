Quel est le vrai salaire d'un contrôleur de la SNCF et combien touche-t-il à la retraite ?

Ce week-end du 17 et 18 février 2024, les contrôleurs de la SNCF feront grève. Et la question du salaire fait partie des revendications de ces travailleurs. On fait le point sur leur salaire.

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le salaire d’un contrôleur de la SNCF durant sa carrière et même, la retraite qu’il toucherait ? Alors que les 17 et 18 février prochain, les contrôleurs de la SNCF feront grève, et que la question de la rémunération fait partie des revendications de ces salariés, c’est l’occasion de faire le point sur leur salaire.



Crédit : iStock

Les revendications des cheminots

Comme le rapporte RMC, le salaire brut d’un Agent Service Commercial Train est de 28 000€ par an, ce qui équivaut environ à 2300€ brut par mois. À l’inverse, un contrôleur avec plusieurs années d’ancienneté, pourra gagner entre 2900€ et 3750€ brut par mois, sans compter les primes annuelles. Ainsi, en fin de carrière, un contrôleur de train peut gagner jusqu’à 4400€ brut par mois en comptant les primes.

Côté retraite, un contrôleur de la SNCF peut toucher jusqu’à 2500€ brut. Problème : les primes ne sont pas incluses. Résultat : cela fait chuter considérablement la pension de retraite des Agents. Pourtant, face à ce constat, la Caisse des Retraites l’assure, plusieurs primes sont prises en compte dans le calcul de la pension, notamment les primes de travail. À noter que les travailleurs réclament également une augmentation de 500€ de la prime de travail. Autre point noir pour les salariés SNCF : les conditions de travail et le manque de sécurité. S’ils font grève ce week-end, c’est particulièrement pour alerter sur ces problématiques.

Crédit : iStock

Selon Daniel Ferté, contrôleur et secrétaire adjoint de FO Cheminots, interrogé par RMC, les conditions de travail des cheminots se sont dégradées : “Ce sont des horaires irréguliers qui changent chaque jour. Des extrêmes matinées, des extrêmes soirées, on ne dort pas chez nous. On travaille les week-ends, les dimanches, les jours de fêtes…”.

Pour rappel, près de 70 % des contrôleurs devraient participer à la grève. La SNCF a annoncé la mise en service d’un train Inoui sur 2, d’un train Ouigo sur 2 et un train Intercité sur 2 dès ce vendredi 16 février.

Crédit : iStock