Obligée à nettoyer le vomi de son fils dans un magasin, cette maman raconte son histoire et divise les internautes

En Australie, une mère de famille a été contrainte de nettoyer elle-même le vomi de son fils dans un supermarché. Furieuse, elle a raconté sa mésaventure sur les réseaux sociaux, mais sa réaction a divisé les internautes.

Dimanche dernier, une mère de famille originaire de Sydney (Australie) s’est emparée de ses réseaux sociaux pour y raconter sa mésaventure s’étant produite dans la matinée.

Alors qu’elle se trouvait à la caisse d’un supermarché, son fils de deux ans est soudainement tombé malade et a vomi sur le sol. Confuse, elle s’est empressée de s’excuser auprès du personnel.

Mais la jeune femme est tombée des nues lorsque l’employé, qui avait été témoin de la scène, lui a demandé de nettoyer elle-même les saletés de son petit garçon. Prise au dépourvu, elle a tenté de nettoyer les dégâts tout en s’occupant de ses deux enfants.

«Mon fils était très agité (…) Il voulait sortir du magasin pour regarder les voitures», a expliqué l’Australienne dans son message.

Avant d’ajouter : «J'ai commencé à tout laver et l’employé a demandé à son collègue de se tenir au-dessus de moi pour s’assurer que je nettoyais». L’auteure de la publication a ensuite dû scanner ses courses avec son fils couvert de vomi et sa fille qui aggravait la situation à cause du stress.

Le message de la mère de famille divise les internautes

Dans sa publication, la mère se demande si elle doit aller se plaindre auprès de la direction de l’enseigne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son attitude a divisé les internautes.

Dans les commentaires, certaines personnes ont pointé du doigt l’inaction du personnel face à la détresse de la cliente :

«En tant que personne ayant travaillé dans le commerce de détail, les employés auraient dû l'aider à scanner ses courses pendant qu'elle s'occupait des enfants(…) Ou tout simplement de les surveiller pendant qu’elle nettoyait»,«Cela fait mal au cœur de voir quelqu'un se débattre autant sans un seul coup de main. La gentillesse fait du bien», peut-on lire parmi les réactions.

En revanche, d'autres internautes ne tiennent pas le même discours. Pour eux, les parents doivent être responsables de leurs enfants : « Le personnel du magasin offre ses services, mais il n'est pas obligé de le faire et c'est à vous qu'il incombe à 100 % de nettoyer les fluides corporels».

